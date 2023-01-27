Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Şekeronya müzikli çocuk oyununu sahneleyecek.

Koreografisi Berna Turhan İleri’nin, Müziklerini Murat Cem Orhan’ın yaptığı, librettosu Nazlı Zeynep Ergüven’e ait olan eseri Süleyman Tekin yönetiyor. Minik izleyicilerin merakla beklediği, önceki gösterimleri büyük ilgi gören eserde başlıca rolleri, Işıl Cavga Bölükbaşı, Ercüment Şirin, Ayşin Alev Lal, Cumhur İbili, Pınar Duygu Çınar, Levent Yetkin, Ayşegül Dinçer, Elif Örünk Alpay paylaşıyor.

Müzikli çocuk oyununda Şekeronya’nın haylaz çocuğu Fırıldak evinden kaçar ve eski bir evin bahçesindeki sarmaşıklara dolanır. Bahçeye gelen Zeytin ve Tombiş’ ten yardım isteyen Fırıldak, sarmaşıklardan onların yardımıyla kurtulunca önce onlarla dalga geçer fakat hemen ardından aklına bir fikir gelir. Şekeronya’ya bir diğer adı Masal ülkesine dönmesi bu çocuklar sayesinde olacaktır. Şekeronya’ya giriş ancak kitaplar ile mümkündür. Pastadan evlerin, çikolatadan nehirlerin, konuşan hayvanların olduğu ve tüm masal kahramanlarının yaşadığı bu yer, çocuklar masal okuduğu sürece yaşamaktadır.

MDOB eseri 29 Ocak 2023 Pazar saat 15.00’de, Mersin Kültür Merkezi opera sahnesinde sahneleyecek.