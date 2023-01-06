Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giuseppe Verdi’nin başyapıtı olarak anılan “Rigoletto” operasını 7 Ocak 2023 Cumartesi ve 10 Ocak 2023 Salı saat 20.00’de yeniden seyirci ile buluşturacak.

Eserin konusu, kambur saray soytarısı Rigoletto’nun herkesten sakındığı ve hayatta tek varlığı olan kızı Gilda, çapkın Mantua Dükü’ne aşık olur. Bunu fırsat bilen dük Gilda’ya sahip olur. Rigoletto, bunu kabullenemez ve öç almaya karar verir. Gilda, sevgilisinin hayatını kurtarmak için kendisini kurban eder ve dükü öldürmeye karar veren babasının kolları arasında can verir.

Eserin orkestra şefliğini Rustam Rahmedov ,rejisini Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın üstleniyor. Dekor ve kostüm tasarımı Özlem Topuz’a, koreografisi Berna Turhan İleri’ye ve ışık tasarımı Tarı Deniz’e ait.