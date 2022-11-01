Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giacomo Puccini’nin Uzakdoğu motifleri ile süslediği dünyaca ünlü ’Madama Butterfly’ operasını, ’kukla opera’ versiyonu ile yeniden sahneye taşıyor.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giacomo Puccini’nin Uzakdoğu motifleri ile süslediği dünyaca ünlü ’Madama Butterfly’ operasını, ’kukla opera’ versiyonu ile yeniden sahneye taşıyor.

MDOB’tan yapılan açıklamaya göre, önceki gösterimlerinde büyük ses getiren ve izleyici tarafından oldukça beğenilen ’Madama Butterfly’, 3 Kasım 2022 Perşembe günü saat 20:00’de opera sahnesinde izleyiciler ile yeniden buluşacak. Japonya’nın Nagasaki kentinde yaşayan genç bir geyşanın hayatını konu alan eser, 2 perde olara sahnelenecek.

Eserde yer alacak karakter ve koronun kullanacağı 40 adet kuklanın projesi aynı zamanda rejisörü olan Melih Öztürk’e ait. Koreografisi ise Berna Turhan İleri’nin. Orkestra Şefi Tulio Gagliardo Varas, Koro Şefi ise Anıl Aydın’nın olacağı eserin anlatıcılığını Yusuf Ziya Büyükaslan yapacak.

Oynatıcının vücudunun ön tarafına monte edilen, oynatıcı ile birlikte hareket eden büyük boy kuklalar ile gerçekleştirilecek olan kukla opera, Türkiye ve dünyada bu tip kukla tekniği ve tüm karakter ve koronun kukla olması ile bir ilk.