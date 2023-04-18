Melih Öztürk’ün rejisörlüğünü yaptığı konser, Mersin DOB Orkestrası, korosu ve balesi ile birlikte tek perde olarak sahnelenecek. Eserin orkestra şefi RustamRahmedov, koro şefi Anıl Aydın, koreagrafı Berna Turhan İleri olacak. Dekor ve kostüm tasarımı Hatice Kaptı, Işık Tasarımı Barış Arslan, video projeksiyon tasarımı ise Umut Sinan Özdemir’e ait.

20 Nisan 2023 Perşembe günü saat 20.30’da Opera Salonunda sahnelenecek operanın solist sanatçılar Kenan Korbek, Eylem Demirhan Duru, Hale Soner Kekeç, Bülent Bezdüz, Cengiz Sayın, Nihan Çetin Aydın, Tolga erden, Özlem Pamuk, Onur Polat, Hakan Yıldız, Korhan Dinçer olacak.