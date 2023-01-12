Mersin Devlet Opera ve Balesi, 14 Ocak 2023 Cumartesi saat 20:00’de Opera Sahnesi’nde, “Jazz Konseri” ile dinleyiciyle buluşacak.
Dünya müzik tarihine damgasını vurmuş efsanevi İngiliz rock grubu The Beatles'ın en iyi şarkılarının özgün aranjmanlarla seslendirildiği konserde genç caz vokalisti Meriç Çalışan ile piyanist ve orkestra şefi Rustam Rahmedov’un jazz triosu dinleyiciyle buluşacak.
Piyanoda Rustam Rahmedov , Vokalde Meriç Çalışan , Kontrbasta Gökhan Över , Davulda Serkan Alagök’ün sahne alacağı gece Beatles Şarkıları ile renklenecek.
Yorumlar