Piyanoda Rustam Rahmedov , Vokalde Meriç Çalışan , Kontrbasta Gökhan Över , Davulda Serkan Alagök’ün sahne alacağı gece Beatles Şarkıları ile renklenecek.

3 dakikada büryan kebabını yedi ödülü kaptı

3 dakikada büryan kebabını yedi ödülü kaptı

Dünya müzik tarihine damgasını vurmuş efsanevi İngiliz rock grubu The Beatles'ın en iyi şarkılarının özgün aranjmanlarla seslendirildiği konserde genç caz vokalisti Meriç Çalışan ile piyanist ve orkestra şefi Rustam Rahmedov’un jazz triosu dinleyiciyle buluşacak.

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