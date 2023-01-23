Devlet Opera ve Balesi her ay geleneksel hale gelen Deniz Müzesi konserlerine devam ediyor.

Devlet Opera ve Balesi her ay geleneksel hale gelen Deniz Müzesi konserlerine devam ediyor. 25 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 15:00’de ücretsiz olarak gerçekleşecek konserin solist sanatçıları; Soprano: Işıl Azaz, soprano: Avşin Dilara Kaymak, mezzo soprano: Özlem Pamuk ve bas: Serkan Sevinç olacak. Artem Reutov’un piyano ile eşlik edeceği konser çeşitli arya ve türkülerle dinleyicinin beğenisine sunulacak.