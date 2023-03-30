2. gösterimi 4 Nisan Salı saat 20.30’da sahnelenecek olan müzikal 1905 Çarlık Rusya’sında, küçük bir köy olan Anatevka’da geçmektedir. Kişisel ve siyasal çatışmalar, karısı ve kızlarıyla yokluk içinde zor bela yaşayan Sütçü Tevye ve ailesinin yaşadıklarını anlatan müzikalin şarkı sözleri Sheldon Harnick’e, metni Joseph Stein’e ait. Bu Broadway müzikalinin Türkçe çevirmenlerinin ise Aytuğ Ülgen ve Melis Yavuz olduğu belirtildi.

Eserin rejisörlüğünü ünlü oyuncu ve yönetmen Volkan Severcan yaparken, orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen üstleniyor. Eserin dansları MDOB Müdür ve Sanat Yönetmeni Serbülent Biçer ile Ankara MDT Sanat Yönetmeni Özgür Adam İnanç tarafından hazırlandı. Koro şefliğini Anıl Aydın’ın yaptığı eserin dekor tasarımı Hatice Kaptı, kostüm tasarımı Özlem Topuz, ışık tasarımı Tarı Deniz, video-projeksiyon tasarımı ise Umut Sinan Özdemir imzası taşıyor.

MDOB Orkestrası, Balesi ve Korosu ile birlikte gerçekleştireceği “Damdaki Kemancı” müzikali 1 Nisan 2023 Cumartesi 20.30’da seyircisini bekliyor.