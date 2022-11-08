Mersin DOB opera sahnesinde gerçekleşecek “Son Veda” konseri 10 Kasım 2022 Perşembe akşamı saat 20:00’de sanatseverlerle buluşacak.

Atatürk’ü anma günü çerçevesinde hazırlanan Son Veda konseri sekiz bölümden oluşuyor. Ülkenin genel durumu, Atatürk’ün okul yılları, Trablusgarp Savaşı ve Sofya günleri, Çanakkale Savaşı, Zübeyde Hanım, İşgal ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk’ün aşkları ve devrimleri ile çok sevdiği halkına Son Veda’sını konu ediniyor. Düzenleme Orkestra Şefi Kıvanç Tepe’ye ait olup, konserde yer alan müzikler besteci Fahir Atakoğlu’nun. Mustafa Kemal Atatürk’ü Ersen Ocak, Zübeyde Hanım’ı İpek İncekaş, Fikriye Hanım’ı Leyla Ceren Koç’un canlandıracağı konserin anlatıcıları Eda Bingöl Gürkan ve Şahan Gürkan olacak.

Mersin DOB orkestrası ve korosu ile birlikte piyanoda Onur Ermez, neyde Ercan Irmak sahne alacak. Eserin metin yazarı Cennet Türker, koro şefi Anıl Aydın olacak. Fahir Atakoğlu’nun müziklerine, anlatı ve canlandırmalar, dönemin özel görüntüleri ve sahne ışıklarının da eklenmesiyle konser etkileyici bir atmosfere ve belgesel-dramatik bir yapıya ulaşan “Son Veda” 10 Kasım akşamı seyircisini bekliyor.

Biletler https://www.biletinial.com adresinden ve Sanatcepte uygulamasından temin edilebilir.