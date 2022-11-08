Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84’üncü yıldönümünde “Son Veda” konseri verecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84’üncü yıldönümünde “Son Veda” konseri verecek.

MDOB sahnesinde gerçekleşecek “Son Veda” konseri 10 Kasım 2022 Perşembe akşamı saat 20.00’de sanatseverlerle buluşacak. Atatürk’ü Anma Günü çerçevesinde hazırlanan Son Veda konseri 8 bölümden oluşuyor. Ülkenin genel durumu, Atatürk’ün okul yılları, Trablusgarp Savaşı ve Sofya günleri, Çanakkale Savaşı, Zübeyde Hanım, İşgal ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk’ün aşkları ve devrimleri ile çok sevdiği halkına Son Veda’sını konu ediniyor. Düzenleme Orkestra Şefi Kıvanç Tepe’ye ait olup, konserde yer alan müzikler besteci Fahir Atakoğlu’nun.

Mustafa Kemal Atatürk’ü Ercan Ocak, Zübeyde Hanım’ı İpek İncekaş, Fikriye Hanım’ı Leyla Ceren Koç’un canlandıracağı konserin anlatıcıları Eda Bingöl Gürkan ve Şahan Gürkan olacak.

MDOB orkestrası ve korosu ile birlikte piyanoda Onur Ermez, neyde Ercan Irmak sahne alacak. Eserin metin yazarı Cennet Türker, koro şefi Anıl Aydın olacak.

Fahir Atakoğlu’nun müziklerine, anlatı ve canlandırmalar, dönemin özel görüntüleri ve sahne ışıklarının da eklenmesiyle konser seyircisini bekliyor.