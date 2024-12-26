McDonald’s Türkiye, yeni yıl kampanyasını duyurdu. Marka, McDonald’s anılarını grafitiye dönüştürerek sanatseverlere özel bir deneyim sunuyor.

Yeni yıla özel kampanyası için ünlü grafiti sanatçısı Kienart ile iş birliği yapan McDonald’s Türkiye, geçmişten bugüne uzanan lezzet serüveninin en özel anlarını sanatla birleştirerek şehrin duvarını bir hatıra albümüne çevirdi. Yapılan açıklamaya göre; marka, McDonald’s duvarında kendi McDonald’s anısını seçerek yeni yıl coşkusuna ortak olanlara küçük boy Toffe Nut Latte veya küçük boy Karamel Latte hediye edecek. Kampanya kapsamında misafirler, anılarının yer aldığı grafitiyi sosyal medya hesaplarında paylaşabilecek.