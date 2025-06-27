Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu toplantısı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda; Yükseköğretim planlaması içinde yer alan üniversiteler arasında akademik yönden koordinasyonun sağlanması, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak tedbirlerin alınması, üniversitelerin tümünü ilgilendiren kanun ve tüzük tasarılarının hazırlanması gibi güncel çalışmalar ve gündem maddeleri değerlendirildi.

Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Toplantısının Rektör Prof. Dr. Rana Kibar’ın davetiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesinde gerçekleştiğini belirten ÜAK üyeleri, toplantıda alınan kararların yükseköğretim camiasına hayırlı olmasını dileyerek, Rektör Prof. Dr. Rana Kibar ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, haziran ayı ÜAK Yönetim Kurulu toplantısına katkı sunan Yönetim Kurulu üyelerine, Konsey ve Komisyon başkanlarına ve ÜAK ekibine ayrı ayrı teşekkür ederek, "Aldığımız kararların Yükseköğretim camiasına katkı sunmasını diliyorum" dedi.