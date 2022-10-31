Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı MERCEK Eğitim Merkezi, Toroslar Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ‘Hasta ve Yaşlı Özbakımına Destek Olacakların’ eğitimlerini sürdürüyor.

Kursta; hasta ve yaşlı bireylerin bakımları, beslenmeleri ve temizliklerinin sağlanması üzerine eğitim veriliyor. Başarılı kursiyerlerin eğitimlerini tamamlamalarının ardından alacakları sertifikayla, bu alanda yaşanan istihdam açığının kapanmasına katkı sunulması hedefleniyor.

Yapılan saha çalışması sonucunda bu alanda büyük bir açığın olduğunu tespit ettiklerini ve buzaçığı kapatmak üzere ‘Hasta ve Yaşlı Özbakımına Destek’ kursu açtıklarını kaydeden MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Gül Maya, “Önceliğimiz 18-35 yaş arasındaki vatandaşlarımıza bu kurs hizmetini verebilmek. Çünkü bu alanda istihdam gerçekleştirmek istiyoruz. İlgi duyanlar, mercek.mersin.bel.tr adresinden ve aynı zamanda TEKSİN uygulaması üzerinden de başvuru yapabilirler” dedi.

Verilen eğitimlerin içerisinde tıbbi bilgiler de yer aldığını, ancak sadece gözlemlemek ve önleyici durumlar oluşturmak üzerine bu eğitimi verdiklerini kaydeden Maya, “Kursiyerlerimizin direkt tıbbi müdahale etme şansı yok. Toroslar Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açtığımız bu kursumuz 160 saatlik bir kurs. Sonunda sınava tabi tutulacak kursiyerlerimiz, başarılı oldukları takdirde sertifika almaya hak kazanacaklar” diye konuştu.

Yaklaşık 3 ay önce Mersin’e taşındığını ve 3 haftadır kursa devam ettiğini belirten Nazife İşlek, “Çok nezih bir ortamda öğrenerek ilerliyoruz. İlerleyen süreçte bunu işe çevirmek istiyorum. Hasta ve yaşlılara bilinçli bir şekilde hizmet etmeyi öğreniyoruz” derken, kursa kendisini geliştirmek amacıyla katıldığını söyleyen ev kadını Hazal Eroğlu, “Yaşlılara nasıl bir bakım yapılması gerektiğini öğrenmek için kursa geliyorum. Yaşlılara bakımla ile ilgili her konuda bilgiyi bize öğretiyorlar” diye konuştu.

Babasının kanser hastası olması nedeni ile onunla ilgilenmek için bu kursa katıldığını söyleyen Engin Kantarcıoğlu ise, “Yaşlıların hem bakımı, hem temizliği, hem de beslenmesi ile ilgili eğitim veren hocalarımız var. Bu tür eğitimlere destek verildiği sürece gençlerimiz ne işsiz kalır, ne de herhangi bir sorun yaşar. Aldığım eğitimlerle hem babama bakacağım, hem de şu anda iş bakmak zorunda kaldığım için faydalanacağım” şeklinde konuştu.