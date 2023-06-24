Etkinlik boyunca hazırladıkları dans gösterilerini sergileyen öğrenciler, ailelerine duygulu anlar yaşattı.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de, etkinliğe katılarak öğrencilerin yılsonu heyecanına ortak oldu. Velilerle birlikte gösteri boyunca çocuklara alkış tutup, eşlik eden Meral Seçer, atölyedeki öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Yıl boyunca çocukların gelişimini önceleyen bilişsel, sosyal ve fiziksel çalışmaların yapıldığı 4-12 yaş grubunun olduğu çocuk atölyelerinde başarılı bir yıl geçiren çocuklar, etkinlikte dönem bitirme sertifikalarını da aldı.

Daha önce de Mevlana ve Atgirmez Mahallerindeki kadın ve çocuklarla bir araya geldiğini ancak bu etkinliğin ayrı bir anlamı olduğunu belirten Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, “Hepimizin göz bebeği çocuklarımız, yıl boyunca atölyede etkinlik yaparak dönemlerini başarıyla tamamlandılar. Daha önce kadınlarımızla atölyelerdeki etkinliklerimizde bulmuştuk. Ama en güzeli çocuklar ile bir araya gelmek” dedi.

Yaz tatilinin çocuklar için güzel başlangıçlara vesile olmasını dileyen Seçer, “Yazın bol bol kitap okuyun, annelerinize yardım edin, arkadaşlarınızla oyunlar oynayın, güzel bir yaz geçirin sonra da yeni okul dönemine hazır bir şekilde başlayın” diye konuştu. Annelerin mutluluklarının gözlerinden okunduğunu ifade eden Meral Seçer, “İnşallah çocuklarımız hep mutlu ve hayat şanslarının bol olduğu bir gelecekleri olur. Her zaman böyle güzel günlerde bir arada oluruz, sevgiyle kalın” diyerek velilere temennilerini iletti.

Atölye çalışmalarıyla birlikte hem annelerde hem de çocuklarda büyük bir değişim yaşandığını ve bu değişimden mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç ise, “Atölyelerimizde hem kadınlar hem çocuklara yönelik yürüttüğümüz faaliyetlerimiz var. El sanatları becerileri, atölye çalışmaları ile birlikte yaşam becerileri atölyeleri yapıyoruz. Çevre temizliğinden tutun da özel gün ve kutlamalara kadar eğitimler gerçekleştiriyoruz. 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılının son gününü tamamladık ve dönemi başarıyla bitiren çocuklarımıza belgelerini verdik” dedi.

Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi sorumlusu ve öğretmeni Sonay Berber de, yılsonu etkinliklerinin çok eğlenceli ve güzel geçtiğini anlatarak, “Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi ile Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi’nin ortak etkinliğini gerçekleştirdik. Yılsonu gösterisi yaptık, dans ve şarkı hazırladık. Sunumlarımızı gerçekleştirdik. Ardından da mezuniyet hatıramızı fotoğraflandırdık” dedi. Çocukların başarılı olduklarını görmenin ve onlara öğrettiklerinin meyvelerini alabiliyor olmalarının çok keyifli ve huzur verici olduğunu söyleyen Berber, “Onlarla gurur duyuyorum. Aynı zamanda annelerin verdiği emeklerden de çok mutluyum. Böyle güzel bir alanda bunu gösterme şansları oldu. Çok güzel bir gün geçirdik. Bu etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.

Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi sorumlusu ve öğretmeni Eda Canbolat ise “Hem mezuniyet hem de yılsonu balo tadında bir etkinliğimiz oldu. Atölyemiz açıldıktan sonra özellikle kadınlar belediyemiz sayesinde kendi yaşam alanlarının yani köyün, evin ve tarlanın dışına çıkmaya başladılar. İlk kez demeyeceğim. Çünkü atölyemiz açılalı 3 sene oldu. İlkler tekrarlanmaya başladı. Velilerimiz, çocuklarımız çok mutlu. Hem öğreniyorlar hem geziyorlar. Bu etkinlikte duygulu anlar yaşandı. Başkanımıza, emeği geçem herkese sonsuz teşekkürler” diye konuştu.

Yaklaşık bir senedir çocuğunun atölyeden faydalandığını kaydeden anne Ekaterina Uğur, “Bir anne olarak çok mutlu ve gururluyum, atölyeden çok memnunuz” dedi. Çocuğunun dönem bitirme sertifikasını almasından dolayı duygulanan anne Elif Budama ise “Bu atölyeyle birlikte oğlumda çok fazla değişim oldu. Hocalarımız sayesinde pek çok bilgi öğrendi. Benim oğlum çok hırçındı. En önemlisi bütün hırçınlıkları gitti. Atölyeye başladığından beri, nasıl davranması gerektiğini arkadaşlarıyla birlikte kaynaşarak öğrendi. Bütün davranışları düzeldi diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Üç çocuğunun da Çocuk Atölyesi’nden faydalandığını ve bu atölyeleri çok faydalı bulduğunu belirten Burcu Orhan de, “Çocuğum burada aldığı eğitimi anaokulunda dahi almadı. Nezaket kurallarını öğrendi. Makas tutmayı, kalem tutmayı bilmiyordu, el becerileri gelişti. Atölyenin yapmış olduğu aktivite ve etkinlikler sayesinde çocuğum sosyalleşti. Tiyatrolar, piknikler, hayvanat bahçesi gibi daha önce gitmediği pek çok yere gitti” diye konuştu. Atölyedeki öğretmenlerin çocuklara çok faydası dokunduğunu söyleyen Garip Kanar ise, “Mahallemizdeki hem kadın hem çocuk atölyesi sayesinde kadınlarımız dikiş nakış, çocuklarımız okuma yazma, boyama el sanatları gibi çok şey öğrendi” dedi.

Atölyede şimdiye kadar resim, boyama gibi etkinlikler yapıp, arkadaşlarıyla oyunlar oynayan atölye öğrencilerinden Miran Meşe de, “Ödevler yapıp, 23 Nisan gibi özel günleri kutluyorduk. Atölyeyi ve arkadaşlarımı özleyeceğim” dedi. Atölyeden mezun olan Berfin Kendirci ise, “Atölyede hayvan sevgisini öğreniyoruz, öğretmenlerim ve arkadaşlarımızla birlikte oyunlar oynuyoruz, atölyede olmak çok güzel bir duyguydu” diye konuştu.