Mersin’deki hayvanseverler, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, patili dostlarla buluştu. Ziyarette Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, barınaktaki hayvanların bakımı, tedavileri ve belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi.

Hayvanlarla yakından ilgilenen hayvanseverler, yanlarında getirdikleri kuru ve yaş mama ile battaniyeleri, hayvanlara verilmek üzere yetkililere teslim ettiler. Ziyarette hem barınakta misafir edilen, hem de sokakta yaşayan sahipsiz patili dostlar için yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını söyleyen hayvanseverler, Büyükşehir’in hizmetlerinin ve barınağın, diğer illere de örnek olmasını istediklerini vurguladılar.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, son zamanlarda Türkiye’deki bazı barınaklarda yaşanan olaylardan sonra, hayvanseverlerin barınağa ziyaretlerinin arttığını söyledi. Bu durumdan oldukça memnun olduklarını dile getiren Şahutoğlu, yapılan hizmetler hakkında bilgi vererek, “Burası 2 bin köpek ve bin kedi kapasiteli bir barınak. Biz aslında barınak kelimesini çok kullanmak istemiyoruz. Bizde bulundukları geçici sürede, hayvanlarımızın bakımlarını, tedavilerini ve tekrardan doğaya bırakabileceğimiz güne kadar öz bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Geride kalan 11 ayı değerlendirdiğimiz zaman, tüm ilçelerimizde bin 43 tane sahiplendirme ve 5 bin 800 kısırlaştırma gerçekleştirdik” dedi. Amaçlarının, misafir ettikleri canların rahat, sağlıklı ve huzurlu olmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Şahutoğlu, “Salı ve Perşembe günleri hariç, barınağımızda misafirlerimizi kabul ediyoruz. Mersinli hayvanseverlerin içleri rahat olsun” diye konuştu.

Ziyarete gelen hayvanseverlerden Aydan Zümrüt, Büyükşehir barınağının birçok yerden daha iyi olduğunu belirterek, “Hayvanlara burada çok güzel bakılıyor. Bu hayvanlarımızı korumamız lazım. Dünya sadece insanlara ait değil, ama maalesef böyle bir inanış oluşmaya başladı. Bu canlarımızın yaşam alanlarını bitirdik. Burası gerçekten çok güzel. Sürekli geldiğimiz bir yer ve çok güzel bakılıyor, ilgileniliyor burada” dedi.

Hayvansever Tuğçe Sağındağ ise, ilk barınak tecrübesi olduğunu ve ziyaretten oldukça memnun kaldığını söyledi. Sağındağ, vatandaşlara duyarlı olma çağrısı da yaparak, “Herkes en azından evinin önündeki canlılara sahip çıksın. Sadece bir su ve mama koyabilirler. Gerçekten bu canların sevgiye ve ilgiye ihtiyaçları var. Çok şükür ki en azından bu barınağı bu şekilde gördük. Büyükşehir elinden geleni yapıyor. Çok memnun kaldık. Mersin Barınağı için Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e ve müdürlere gerçekten teşekkür ediyoruz. Biz de yanlarındayız” diyerek sözlerini tamamladı.

Hayvansever Can Taşçıoğlu da, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada canlarımızın ve yavrularımızın yanında olmak, onlarla iç içe olmak, onların kalplerine bir nebze de olsa dokunabilmek, bizler için çok onur ve gurur verici. Mersin Büyükşehir Barınağı yetkililerine de, bizleri burada ağırladığı, hayvanlarımızla iç içe olmamıza fırsat verdikleri için teşekkür ederiz” dedi.

Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Taşçıoğlu, “Gönül isterdi ki buradaki yavrularımızın hepsi sahiplenilsin, hepsinin sıcak bir yuvası olsun. İsteriz ki her şey canlarımız için daha güzel olur. Daha yaşanabilir bir dünya için hayvanlara çok ihtiyacımız var. Dilerim ki, insanlığın vicdandan ve merhametten yoksun olmadığı, hayvan sevgisinin de gerçekten çok yükseldiği bir dünya içerisinde yaşamaya devam ederiz” şeklinde konuştu.