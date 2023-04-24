Programın ilk durağı Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da kurduğu çadırkent oldu. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer çadırkentte çocukların 23 Nisan dileklerini astığı dilek ağacını inceledi. Seçer, dilek ağacından bir çocuğun bisiklet dileğini karşılamak üzere etiketi aldı. Program; Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ile iş birliğinde kurduğu kadın ve üreme sağlığı birimi, ardından kadın birimi, kreş etüt merkezi, tiyatro kooperatifinin etkinlik çadırı, dershane ve sponsor firmaların oyun alanları ziyareti ile devam etti. Programlara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş eşlik etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamaların ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yıl dönümü nedeniyle ‘103 Metre Koşusu’ gerçekleştirildi. Koşu sonrası dereceye giren çocukların madalyaları verildi. Mersinden Kadın Kooperatifi Ortakları, 23 Nisan Çam Fidanı Dikim Etkinliği’ne de katılarak çocuklarla birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Etkinlikte çocuklara atıştırmalık paketler ve kadınlar tarafından üretilen oyuncaklar dağıtıldı. Son olarak kadın biriminde depremzede kadınlarla sohbet edildi, dertleri paylaşıldı.

Hatay çadırkentin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Samandağ kıl çadırları yerleşkesi içerisinde bulunan eğitim kampüsünde ‘Yuvamız Antakya’ çadırları ziyaret edildi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da bu programa iştirak ettiler. Seçer ve kooperatif ortakları çeşitli oyunlar oynayan boyama gibi etkinliklerde bulunan çocuklara ‘Evimiz Atölye’ projesi kapsamında eğitim alan kadınların, atölye ve mahallelerde üretmiş oldukları ‘Uyku Arkadaşı' ile ‘Oyun Arkadaşı'nı burada da ulaştırdılar.