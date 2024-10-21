Mersin Büyükşehir Belediyesi deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat gereği, Malatya, Elazığ ve Adıyaman olmak üzere 3 şehirde meydana gelen depreme müdahale için yaklaşık 100 personel bir saat içerisinde araç, gereç ve ekipmanlarıyla hazır hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi, bir deprem felaketi anında 51 ekip, 276 personel ve 118 araç ile müdahale etme imkanına sahip.

Geçen yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Çok sayıda ekip, personel ve aracın yanı sıra, olay yerine giden ekiplerin müdahale esnasında hem hızlı olmaları, hem de gerektiğinde dinlenmeleri için yapılan Mobil Yaşam Otobüsü'nü de tatbikatta kullanan Büyükşehir Belediyesi, başarılı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat gereği, Malatya, Elazığ ve Adıyaman olmak üzere 3 şehirde meydana gelen depreme müdahale için yaklaşık 100 personel araç, gereç ve ekipmanlarıyla hazır hale getirildi. Tatbikat gereği farklı birimlerdeki yüzlerce personelini ATA Eğitim Merkezi'nde toplayan getiren Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki tüm birimleri deprem anında seferber edecek. Kadrosu her geçen gün genişleyen, genç ve dinamik bir hale gelen Büyükşehir Belediyesi, bir deprem felaketi anında 51 ekip, 276 personel ve 118 araç ile müdahale etme imkanına sahip.



"İtfaiye ekiplerimizin deprem anında olaya müdahale imkanları artırıldı"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerden 11 ilin etkilendiğini hatırlattı. Depremin ardından bölgeye kısa süre içerisinde ekip yönlendirdiklerini ifade eden Tok, "Ekiplerimiz Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a intikal etti" dedi. Depremin ardından Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Afet İşleri Dairesi Başkanlığı hakkında bilgi veren Tok, "Depremin ardından, itfaiye ekiplerimizin deprem anında olaya müdahale imkanları artırıldı. Ekiplerimiz, yakın bir zamanda madencilerden de eğitim alacak. Bir enkaza girdiği zaman ne yapması gerektiğini, hangi kolonu kesmesi gerektiğini, nasıl bir tahkimat yapması gerektiğini öğrenecek" diye konuştu.

Yaşanan büyük depremden sonra Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından mobil yaşam otobüsleri yapıldığını vurgulayan Tok, "Çünkü ekiplerin deprem bölgesinde kaldıkları kötüydü ve ihtiyaçlarını giderecek, yemek yapacak imkanları yoktu" ifadelerini kullandı.



"Amacımız, potansiyelimizi görmek ve eksiklerimiz varsa bunları tamamlamak"

Tatbikat hakkında bilgi veren Tok, Malatya, Elazığ ve Adıyaman olmak üzere 3 şehirde bir deprem olmuş gibi, ekipleri bir saat içerisinde yola çıkacak şekilde hazır hale getirdiklerini belirtti. Tok, "Bir saat içerisinde ekiplerimizin hepsini ATA Eğitim Merkezimizde toplayıp, intikallerini ve hareketlerini sağladık. İtfaiye, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Fen İşleri ile Kadın ve Aile Hizmetleri dairesi başkanlıklarından vatandaşlarımıza yardımcı olacak ekiplerimiz hazırdı. Yaklaşık 100 personel, 3 şehre gidecek duruma hazır hale geldi ve tatbikat başarıyla gerçekleşti. Tatbikatı yaparken asıl amacımız, potansiyelimizi görmek ve eksiklerimiz varsa bunları tamamlamaktı" dedi.



"Ekiplerimize olaylara daha verimli şekilde müdahale imkanı sunmuş olacağız"

Bir afet durumunda bölgeye intikal edecek araçların içerisinde maksat çadırının da olacağını vurgulayan Tok, "Genel maksat çadırımızda, personele yetecek kadar uyku tulumlarıyla beraber bir çadırımız olacak. Çünkü deprem bölgesine giden arkadaşlarımızın, aynı zamanda rahatlarını da sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Mobil Yaşam Otobüsleri hakkında da bilgi veren Tok, "Otobüslerin içerisinde yer alan yataklar, konforlu ve ranza şeklinde. Onun dışında tuvalet, banyo, duş imkanları, buzdolabı ve kliması olmak üzere her şeyi var. Böylelikle ekiplerimizin rahatını sağlarken, olaylara daha verimli şekilde müdahale imkanı sunmuş olacağız" diye konuştu.