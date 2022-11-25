Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kış aylarında vatandaşların içini ısıtan sımsıcak hizmeti ‘1 Ekmek 1 Çorba’nın bir durağı da, Büyükşehir Belediyesi’nin Merkez Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursu oldu. YKS’ye hazırlanan öğrencilere, havaların soğumasıyla birlikte ders öncesi sıcak çorba ikramı başladı.

Kendilerine sunulan ikramdan memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, yudumladıkları çorbalara “Anne elinden gibi” yorumunu yaparak, Mersin’de öğrenci olmanın avantajlarını anlattılar.

Kış mevsiminin girmesiyle tekrar başlatılan çorba ikramının, kurs merkezinde eğitim gören öğrenciler için çok iyi olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Merkez Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Müdürü Tuğçe Kesici, “Sabah saatlerinde ikram edilen çorba sayesinde, öğrencilerimiz karınları tok bir şekilde derslere giriyor. Öğrencilerin birçok masrafı oluyor. Bunlardan biri de yemek masrafı. Büyükşehir Belediyesi olarak hem ulaşım konusunda, hem kaynak kitaplarla, hem de buradaki eğitim desteği ile öğrencilerin masraflarını azaltmaya çalışıyoruz. Yemek masrafı da, aileleri en çok zorlayan masraflardan biri” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin kurs merkezlerine severek geldiğini belirten öğrencilerden Ömer Çelik, “Belediyemizin dershanesinde bu sene YKS’ye hazırlanıyorum. Her şeyden memnunum. Zaten buraya ücretsiz geliyoruz. Kitaplarımız, deneme sınavlarımız da ücretsiz. Üstüne çorba çok iyi geldi. Çünkü sabah bazen geç kalkıyoruz ve evden yemek yemeden çıkabiliyoruz. Annemin çorbası gibi yani. Muhteşem. Çok beğendim” dedi.

Bazen kahvaltı yapmadan evden çıkmak zorunda kaldıklarını ve bu noktada çorba ikramının çok memnun edici olduğunu kaydeden Beren Sakım, “Dershanemizin bu hizmetlerinden gerçekten çok memnunum. 10 numara öğrenci kentinde, 10 numara bir ikram. Tadı gerçekten çok güzel. Tam olarak anne eli değmiş gibi. Bu ikramdan gerçekten çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Kurs Merkezi’nde birçok imkana ücretsiz olarak erişebildiklerini söyleyen Muhammed Emin, “Bunun üstüne çorba veriyorlar. Bence mükemmel bir şey. Zaten uzak yerlerden geliyoruz. Yol 1 saat falan sürüyor. Bazen kahvaltı yapmadan çıkıyoruz. O yüzden çorba vermeleri mükemmel bir şey” diye konuştu.

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiklerini ve her şeyin çok pahalı olduğunu kaydeden Yasemin Tönbe ise, “Çoğu arkadaşımız ve buna ben de dahilim, uzak yerlerden geliyoruz ve bazen kahvaltı yapamıyoruz. Bu sayede gerçekten bir öğünü atlıyoruz ve karnımız doyuyor. Tadı da herkesin damak zevkine hitap edecek şekilde çok güzel” dedi.