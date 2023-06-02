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MBB’den Sabah Sporuna Gelenlere Sağlık Taraması
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde, ‘Harekete Devam’ sloganıyla kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen sabah sporları devam ediyor.
02.06.2023 - 09:33
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