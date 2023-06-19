Mersin Büyükşehir Belediyesi , Yenişehir İlçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaptığı çalışmada kullandığı yöntemle büyük tepki çekti.

Mersin Büyükşhir Belediyesi'ne ait ekip , Yenişehir İlçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaptığı kanalizasyon çalışmasında , CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 ve 28 Mayıs Seçimlerinde kullandığı '' Yoksulluk Bi-Te-Cek '' afişini mantolama olarak kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun resminin bulunduğu afişin CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce Kanalizasyon çalışmasında mantolama olarak kullanılması vatandaşlar tarafından Kılıçdaroğlu'na büyük saygısızlık olarak değerlendirildi ve tepki çekti.