Belediyeden yapılan açıklamada, faaliyete geçtiği günden bu yana nakdi yardım ile beraber, giysiden gıda yardımına, hijyen ve sağlık ürünlerinden oyuncak yardımına kadar pek çok alanda vatandaşlar tarafından bağış yapılmasına ve alınmasına imkan sunan birizberaberiz.org’da bu sefer de Kurban Bayramı için bağış toplanacağı bildirildi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması maksadı ile kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverlerin adres üzerinden yardımlarını yapabileceği ifade edildi.

İsteyen vatandaşların 8 bin 500 TL ödeyerek bir adet kurban bağışında bulunabilecekken, isteyenlerin de 320 TL ödeyerek 1 kilogram pay et bağışı yapabileceği aktarıldı. Birizberaberiz.org adresi üzerinden Kurban Bayramı’na kadar yapılacak olan kurbanlık ve pay et bağışları, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi aşhanesinde hazırlanan yemeklerde kullanılacağı ve hazırlanan yemeklerin de ekipler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağı belirtildi.

Kampanya ile ilgili sosyal medya üzerinden vatandaşlara destek çağrısında bulunan Başkan Vahap Seçer, “Milletçe Kurban Bayramı’nı karşılıyoruz. Bu bayramda kurban bağışlarınızı bekliyoruz. İsterseniz birizberaberiz.org adresinden kurban bağışları yapabilirsiniz. İsterseniz istediğiniz kadar et miktarını bağış yapabilirsiniz. İsterseniz de aşhanemize bizzat başvurarak kurbanlarınızı oraya teslim edebilirsiniz. Bağışlarınız kabul, bayramınız kutlu olsun” dedi.