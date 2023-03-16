Sağlıktan barınmaya, eğitimden gıdaya kadar her alanda, deprem bölgesinde ve Mersin’de yaşamını sürdüren depremzedelerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, felaket nedeni ile mağdur olan Hataylı süt üreticilerinin ürünlerini de satın aldı.

Hatay’da gerçekleştirdiği programda, sürdürülen çalışmadan övgü ile söz eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Mersin Büyükşehir Belediyemiz, buradaki süt üreticilerinin sütünü satın aldı ve onlarla peynir yaptı, o peyniri de depremzedelere dağıttı. Yani ekonomi kendi içinde bir döngüye girmiş oldu. Kimsenin zarar etmediği, herkesin yararlandığı bir avantaj ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Çalışma hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, amaçlarının, üreticilerin ellerinde kalan sütlerin boşa gitmemesini sağlamak ve yaşadıkları mağduriyet karşısında onların yaralarını sarmak olduğunu söyledi.

Projenin, Hatay Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile işbirliği halinde yürütüldüğünü dile getiren Şahutoğlu, “Süt üreticilerinin, deprem sonrası yaşamış oldukları süt satışlarındaki sıkıntıları bir nebze azaltmak, onlara pazar alanı yaratmak adına, Hatay Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile yapılan görüşmeler neticesinde 132 ton süt, birliğe kayıtlı üreticilerden toplanarak 12 ton kaşar peynirine dönüştürüldü. Sonrasında ise bu ürünler, 600 gramlık paketler halinde depremzedelerimize ulaştırılıyor. Böylelikle hem üreticinin elinde kalan sütü işlemiş olduk, hem de depremzedelere bir nebze de olsa destek sağladık” diye konuştu.

Çalışmanın Hataylı üreticiler adına çok önemli ve anlamlı olduğunu söyleyen Hatay Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Lütfi Danahaliloğlu ise, “Üreticilerimizin çoğu sıkıntılıydı. 132 ton sütü Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sayesinde, üretici adına değerlendirmiş olduk. Üreticinin dışarıdan yem beklemesi zor oluyordu, onu önlemiş oluyoruz. Şu anda insanların birilerinden yem beklemektense, kendi ürettiğini satarak, onu paraya çevirip kendi olanakları ile yem alması büyük bir olay bizler için. Üreticiler adına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Yenişehir Fuar Alanı’nda oluşturduğu geçici barınma merkezinde kalan depremzedelerden Kader Berber isimli yurttaş, yapılan çalışmadan çok memnun olduklarını belirterek, “Ellerinden geleni yapıyorlar, ne açıktayız ne açız. Diyecek söz yok. Hem Hatay’ımıza, hem de üreticilerimize her konuda destek olmalıyız” yorumunda bulunurken, Hüseyin Çelik isimli depremzede vatandaş, “Zaten verdikleri ürünlerin çoğunluğu Hatay ürünü. Memnunuz, çok iyi destek veriyorlar. Yememiz, içmemiz, yatma yerimiz çok güzel, memnunuz. Her sabah kahvaltı veriyorlar, öğle ve akşam yemeği de güzel, durumumuzdan memnunuz” diye konuştu.

Hatay’da üretilen sütlerden peynir yapılmasının çok güzel olduğunu söyleyen Ecem Sultanoğlu ise, “Yediğimiz peynir sayesinde, en azından Hatay’a olan özlemimiz giderildi. Memleketimizi hissettik, mutluyuz. Geçirdiğimiz kötü günlerin ardından, biraz olsun iyi geldi bize” ifadelerini kullandı.