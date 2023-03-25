‘Seversin Çiçek Kokar Mersin’ sloganıyla çiçek üretimi yapan 13 kadın için stant açan Büyükşehir Belediyesi, kadın üreticilere satış için önemli bir pazar imkanı sunuyor. Birebir iletişimle satışın yanı sıra sosyalleşme imkanı da bulan kadınlar Çiçek Pazarı’nda 26 Mart’a kadar ürünlerini tanıtacak. Kadın üreticilerin etkinlikleri yıl içerisinde belirli aralıklarla devam edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Burcu Sert, uzun süredir gerçekleştirmedikleri etkinlikleri Çiçek Pazarı ile başlatmak istediklerini belirterek, “13 tane kadın üreticimizin ürettiği çiçeklerle birlikte Çiçek Pazarımızı açtık. 26 Mart tarihine kadar sabah saat 10’dan akşam saat 22’ye kadar etkinliğimiz devam edecek. Türkiye olarak geçirdiğimiz bu zorlu süreçten sonra ilk Çiçek Pazarı etkinliği ile umutlarımızı yeşerterek açmak istedik. Şu anda ilgi gayet güzel, herkesi bekliyoruz” dedi.

Palm City Alışveriş Merkezi Pazarlama Uzmanı Can Yazgan da “Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kadın üreticilerin yer aldığı Çiçek Pazarı’na ev sahipliği yapıyoruz. Kadın elinden üretimi her zaman destekliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne de bu desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Depremden sonra gerçekleştirdiğimiz ilk etkinlik. Çiçeğin iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

7 yıldır evinin balkonunda skulent ve kaktüs yetiştiriciliği yapan Özlem Beker, Üretici Kadın Stantları’nda ilk kez yer aıyor. Oldukça heyecnalı olduğunu söyleyen Beker, “İnsanlarla birebir iletişim kurmak çok güzel. Daha önce internetten satış yapıyorum. Burada bir arada şu anda çok büyük mutluluğun içerisindeyim” dedi. Etkinliğe ilk defa katılmasına rağmen çok sevdiğini ifade eden Beker, “Çok güzel. Kadınların aile ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor. Çok mutluyum şu anda, inanılmaz bir duygu. Çünkü severek yaptığım bir iş. Bu işten para kazanıyorum. Paha biçilemez bir duygu” diye konuştu.

Türkan Feyza Görgün ise makrome ve ahşap ürünler üretiyor. Büyükşehir’in kadınlar üreticilere yaptığı etkinlikler için, “Güzel geçiyor, keyifli geçiyor. Etkinlikler bizim için büyük bir aktivite oluyor” diyen Görgün, “Yılbaşından önce başladım. Bu ikinci etkinliğim. Ben özellikle iki senedir aslında bu işi yapıyorum ama öncesinde gerçekten satış yapabilecek pazar bulamıyorduk. İnternet üzerinden satıyoruz ama pazarda yeni olduğunuzda insanlara ulaşmak biraz zor. Büyükşehir Belediyesi’nin sayesinde çok fazla insanla tanıştık ve bu etkinlikler bizim için çok büyük birşey oluyor. Hem sayfamızda müşteri topluyoruz hem burada güzel satışlar yapıyoruz. Bence çok güzel bir iş yapıyorlar. Desteklerini de hiç esirgemiyorlar. Bizim için gerçekten büyük bir kapı açıldı” dedi.