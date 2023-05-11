Palm City AVM’de açılan ve 14 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak olan Çiçek Pazarı, ‘Anneler Günü’ için hediye almak isteyenleri ve meraklılarını bekliyor.

Çiçek, seramik ve ahşap ürünlerinin yer aldığı Çiçek Pazarı’nda renkli stantlar dikkat çekiyor. Anneler Günü konseptiyle hazırlanan stantlarda yer alan hediyelik eşyalarda, annelerin sıkça söylediği ‘Terli terli oturma, çabuk değiştir üstünü’, ‘Sıkı giyin üşütme’ gibi cümlelerin yer aldığı mesajlar da var.

Üretici kadınların, ‘Anneler Günü’ olan Pazar gününe kadar Palm City AVM’de açılan stantlarda satış yapacaklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli Burcu Sert, “Üretici kadınlar, evde ürettikleri çiçeklerle birlikte alışveriş merkezine baharı getirdiler. Tüm Mersinlileri kadının elinden üretime destek olmaya, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin stantlarında üretici kadınlarımızdan alışverişe davet ediyoruz. Anneler Günü’ne özel tüm üretimlerimiz mevcut. Çiçekler, kolyeler, aksesuarlar gibi ürünlere buradan ulaşabilirler” dedi.

Palm City ve Sayapark Alışveriş Merkezi Genel Koordinatörü Aykut Arslan, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kadınları destekleyen etkinliklere destek vermeyi önemli bulduklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyemizin bu hafta, üretici kadınlara yönelik ve Anneler Günü’ne özel bir etkinliği var. Biz de, yerel üreticilerimizin tamamına önem veriyor ve bu doğrultuda elimizden geldiğince destek sunmaya çalışıyoruz. Üretici kadınlarımıza da ayrıca destek vererek, ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bütün annelerimiz kutsaldır. Herkesin Anneler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Çiçek Pazarı etkinliğine katılan ve seramik ürünlerini satan Seylan Say, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu etkinlikler çok güzel oluyor. Satış alanımızın daha çok genişlemesi için etkinliklere katılıyoruz. Çiçek satan arkadaşlarımız var. Biz de seramik yapıyoruz. Burada hem müşteri kitlesini genişletiyoruz, hem de satış yapıyoruz. Pazar gününe kadar buradayız. Bütün annelerin ellerinden öpüyoruz. Herkesi Palm City’e bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yaptıkları ürünleri satabilmek için Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine güzel bir fırsat sunduğunu söyleyen Yıldız Biçer Yorulmaz da, “Büyükşehir Belediyesi bize güzel bir fırsat verdi. Kendi seramızda ürettiğimiz çiçekleri burada satıyoruz. Anneler Günü için hediye almak isteyenlere sukulentlerimiz, gelin-damat çiçeği, begonya, sardunya, renkli kadife, kokulu karanfillerimiz var. Çiçeklerimiz sezonluk değil ve bakımı kolay. Sevgimizle üretiyoruz. Kadın emeği, kadın eli değmiş çiçekler. Pazar gününe kadar buradayız. Etkinliğimize herkesi bekliyoruz. Herkesin Anneler Günü kutlu olsun. Zor günler geçirdik, deprem dolayısıyla sıkıntılar yaşadık, ama yolumuza devam edeceğiz” dedi.