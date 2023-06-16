İşitme engelli vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşlarında yürüttükleri işlemlerinde kamu görevlisiyle iletişim kurmakta zorlandıklarında, Büyükşehir’in Görüntülü Destek Hattı’nı arayarak destek alabiliyor. Görüntülü Destek Hattı ile işitme engelli bireylerin kamu kurumlarındaki işlemlerinin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde İşaret Dili Tercümanı olarak görev yapan Esra Bakırdöven, ‘İşaret Dili ile Görüntülü Destek ve Şikayet Hattı’ hakkında bilgi vererek, “İşitme engelli vatandaşlar, ihtiyaç duyduklarında 0 533 360 27 03 numaralı telefonu arayıp bizden destek alıyor. İşitme engelli vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarına gittiklerinde, işaret dili bilen bir personel olmadığı için ya da işaret dili çok yaygın olmadığı için, işaret dili bilen kişilere ihtiyaç duyuyorlar. Bu yüzden bizim destek hattımızı arıyorlar. Burada şebeke üzerinden ve whatsapp üzerinden biz hizmet veriyoruz. Kısacası; hastane randevusu almak isteyen vatandaşlardan, işiyle ilgili sıkıntı yaşayan vatandaşlara kadar herkese yardımcı oluyoruz ” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’in ‘İşaret Dili ile Görüntülü Destek ve Şikayet Hattı’nın, kamu kurum ve kuruluşlarında yetersiz olan tercüman eksikliğine çözüm olabilmek için hizmet verdiğini sözlerine ekleyen Bakırdöven, Mersin’deki tüm işitme engelli vatandaşların, istedikleri zaman bu destekten yararlanabileceğini vurguladı.