Kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, deforme olmuş yolları yenileyerek, vatandaşların hizmetine sunuyor. Ekipler, Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi 211. Cadde’de 750 metre uzunluğundaki yolda asfalt çalışmalarını tamamladı.

Toroslar ilçesinde, altyapı çalışmaları sonrasında deforme olan ve ulaşımda sıkıntı yaratan yolda başlayan çalışmalar kapsamında ekipler, ilk olarak kilit parke söküm çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler, caddenin alt temel hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının hemen sonrasında, sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Devam eden çalışmalarla yol yapım ekipleri, caddeye bağlantısı olan 206. Cadde’de de yol ve asfalt çalışmalarına başlayarak, 400 metre uzunluğundaki yolu yeniledi.