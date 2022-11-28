Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ yenilendi. Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, Büyükşehir Belediyesi bürokratları tarafından, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e takdim edildi. Mersin Büyükşehir, diğer Büyükşehir Belediyeleri içerisinde, TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan ilk ve tek belediye.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen dış tetkik sonucunda TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2. Gözetim Tetkiki ve TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belge Yenileme tetkiki başarı ile sonuçlandırıldı ve Büyükşehir Belediyesi’nin Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi yenilendi.

Yenilenen TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e; Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel (Kalite Yönetim Temsilcisi), Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Ezgi Ayhan tarafından takdim edildi.

Büyükşehir Belediyesi, kurumsal gelişime verdiği önem ve yaptığı çalışmalar doğrultusunda TSE tarafından belgelendirilen 4 yönetim sistemi belgesine sahip bir belediye. Vatandaşların ve personelin memnuniyetini ön planda tutmak, beklenti ve isteklerini zamanında en etkin şekilde karşılamak, Belediye’yi sistemlerle yönetmek amacıyla hayata geçirilen TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurumsallaşma yolunda ciddi adımlar atıp, çalışmalarını sürdürebilir olarak devam ettiriyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca enerji belgesini almak için de çalışmalarını başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü koordinesinde 6-12 Eylül tarihleri arasında 35 birimde Büyükşehir Belediyesi’nin iç tetkikçi personelleri, çevre uzmanları ve yol trafik güvenliği uzmanları tarafından iç tetkik gerçekleştirildi. 18-20 Ekim tarihleri arasında Türk Standartları Enstitüsü Tetkik Heyeti tarafından 17 birim ve çalışma sahaları tetkik edildi ve birim hizmetlerinin çevre boyutları, çevresel anlamda izlenmesi ve ölçülmesi gereken parametrelerin yer aldığı izleme ölçme planı ile çevre hedef planları, atık sahaları, yol trafik güvenliği riskleri için alınan önlemleri, yapılan tatbikatların raporlarını ve iyileştirmeler kapsamında yapılan yeni projeler hakkında detaylı incelemelerde bulunuldu.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen dış tetkik sonucunda TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2. Gözetim Tetkiki ve TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belge Yenileme tetkiki başarı ile sonuçlandırıldı ve Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi yenilendi.