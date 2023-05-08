Kent Orkestrası’nın bu kapsamda gerçekleştirdiği son etkinlik ‘Yansımalar’ konseri oldu. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ve Orkestra Şefliğini Daniel Fedorean’ın üstlendiği konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, yaşanan depremin ardından ara verdikleri etkinlikleri tekrar sanatseverle buluşturduklarını ve yaraları sanatla sarmayı hedeflediklerini belirtti. Özdülger, “Kent Orkestramızın konserinde, kıymetli sanatseverlerle bir araya geldik. Bundan birkaç gün önce de Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konserimizle sanatseverlerle buluşmuştuk. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Yaşadığımız deprem felaketi, hepimizi derinden yaraladı. Elbette ki acımız büyük, ama biz sanatın iyileştirici gücüyle bu zorlukları hep birlikte aşmayı hedefliyoruz. Hem bu iyileştirici güçten faydalanmak, hem de sanatla buluşarak bu birlikteliğin artmasını sağlamak istiyoruz. Çünkü acılar paylaştıkça azalıyor ve biz de sanatın iyileştirici gücüyle bir arada olarak, bu acıları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.

Kent Orkestrası’nın yeni, güçlü ve gelişmiş kadrosuyla sanatseverlerle buluştuklarını söyleyen Özdülger, “Sanatın öneminin ve büyüklüğünün farkındayız. Seyirciye, halka dokunma noktasında da, bu sanat disiplinlerini ön plana çıkarmayı çok önemsiyoruz. Bu bağlamda içerisindeki eksikleri de fark ederek toparlamak ve yenilemeyi kendimize misyon edindik. Bize ve anlayışımıza yakışan, güçlü bir orkestrayla sanatseverlerle bir arada olmaktır. Aynısını biz Türk Halk Müziği konserinde yaşamıştık ve bu sanat disiplinleriyle Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin vizyoner çalışmasını da göstermiş oluyoruz. Bu anlamda tüm sanatseverlere bizlere eşlik ettikleri için, bu güzel konserlerde birlikte olmamızı sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.