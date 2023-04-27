Proje kapsamında Mut İlçesi Çaltılı Mahallesi’ne bin 8 metre 125 mm çapında HDPE sulama borusu desteği, Topluca Mahallesi’ne ise bin 236 metre 140 mm çapında HDPE sulama borusu desteği sağlandı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Mehmet Dilekçi, proje sayesinde suyun verimli bir şekilde arazilere ulaşabileceğini belirterek, “Dünyada su en çok tarımda kullanılıyor. Ülkemizde de suyun yaklaşık yüzde 70'i tarım alanında kullanılıyor. Yani kullanılabilir suyu, en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Çaltılı Mahallesi’ne yapmış olduğumuz projede, eskiden kalma PVC borular vardı. Bu borularda sürekli patlamalar yaşanıyordu ve patlama sebebiyle de su kaynakları aktif bir şekilde kullanılamıyordu. Biz burayı HDPE türüne çevirdik. Bu şekilde suyun daha randımanlı bir şekilde arazilere ulaşmasını sağladık. Bunun gibi birçok mahalleye de hizmet vermekteyiz” dedi.

Mut Çaltılı Sulama Kooperatifi Başkanı Musa Kurt, “Su demek, hayat demek. Şu anda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın bize verdiği sulama borularını döşedik. Belediyemiz, kazma ve örtme çalışmasında da, kepçe ve işçilikte bize yardım ediyor. Destek olmasa, bizim kooperatifimizin bu boruları alma gibi bir gücü yok. Açık sulama olur, açık kanaldan sulama da çok sıkıntı” dedi. Bu çalışmayı kendi imkânları ile yapmaya çalışsalardı, bunun uzun yıllar alacağını söyleyen Kurt, “Belki bu bir haftada yaptığımız çalışmayı, daha uzun sürede yapabilirdik, belki de hiç yapamazdık. Kendi imkânlarımızla yapacak olsaydık yapabilir miydik, orasından da emin değilim. Bütçemiz yetmediği için 5-10 yıl sürebilirdi” diye konuşarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Mut Çaltılı Mahalle Muhtarı Ali Yıldız da, sulama sularında arıza olduktan sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat ettiklerini ve boruları aldıklarını anlattı. Yıldız, “Boruları yeniliyoruz. Daha iyi sulamak için, sulamada kullanacağız. Eskiden 40-50 günde gelirdi su, şimdi haftada bir veriyoruz. Yani suyun düzenini daha iyileştirmeye çalışıyoruz. Borularımızı döşüyoruz. Bu destek verilmezse zaten kooperatifimizin gücü yok. Gücü olması için destek verilmesi lazım. Büyükşehir’in verdiği desteklerden hem halkımız, hem kooperatifimiz, hem de muhtarlık olarak memnunuz. 1000 metre boruyu kooperatifimizin kendi imkanları ile alamazdık. Halk olarak bayağı bir sıkıntı çekerdik. Belediyeden destek görüyoruz. Bu sene 1000 metre aldık ve bu da buranın ihtiyacını görüyor” ifadelerini kullandı.

Projeden yararlanan Çaltılı Köyü Sulama Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Ügü ise, proje ile suda yaşanan kayıpların önüne geçildiğini söyleyerek, “Ülkemizde büyük sorun olan kuraklığa çare olmak için, bizlere yardım eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Olması gereken en doğru yatırımlardan biri, insana ve ekonomiye yatırımdır. Önceki yıllarda vahşi sulama ile sulama yapılıyordu. Bu tamamen kayıp oluyordu. Şu anda damlama sistemiyle yapılıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.