Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Bedensel Engelli Federasyonu 2. Lig’de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın antrenmanını ziyaret etti.

Ziyaret, Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhammed Ali Clay Spor Salonu’nda gerçekleşti. MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, "Malatya’mız adına değerli sporcularımız var ve MAGİNDER ailesi olarak onlara destek vermek için buradayız," dedi. Takım kaptanı Abdullah Akgün ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Koordinatörü Furkan Salduz da ziyaret için teşekkürlerini iletti.

Karademir, 6 Şubat depremi sonrasında Malatya’nın ayağa kalkması gerektiğine ve spor faaliyetlerinin devam etmesi için çaba gösterilmesi gerektiğine değindi. "MAGİNDER ailesi olarak her alanda destek vermeye çalışıyoruz" dedi ve yaklaşan maçla ilgili olarak, "Pazar günü saat 13:00’te Şanlıurfa Göbeklitepe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basket Takımı arasında bir maç olacak. Takımımıza destek vermek için orada olacağız" ifadelerini kullandı.

MAGİNDER Başkanı ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın forma sponsoru olduklarını müjdeledi. Karademir, "Ligdeki durum çok iyi, süper lige çıkacaklarına inanıyorum ve Malatya halkından da duyarlı bir şekilde destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Takım kaptanı Abdullah Akgün, MAGİNDER’in desteğinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden sonra böyle büyük bir destek aldık. Yalnız olmadığımızı bilmek bizi daha da güçlendiriyor" diye konuştu. Takım oyuncusu Ömer Asaf Uğur da MAGİNDER’e teşekkürlerini iletti ve sponsorluk desteğinin önemini vurguladı.

Programın sonunda MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, takıma tatlı ikram etti.