Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu Ömer Faruk Ustaoğlu, bu yıl 4.’sü düzenlenen Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde ‘En İyi Genç Yetenek Ödülü’ne layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu; Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin düzenlediği ve Maltepe Belediyesi’nin organize ettiği; Türkiye, Portekiz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sırbistan, Kosova, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, İspanya ve Kazakistan’dan tiyatro ekiplerinin katıldığı ‘4. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde ‘Vahşet Tanrısı’ adlı oyunuyla boy göstermişti.

Başkanlığını Avrasya Tiyatrolar Birliği Başkanı ve Ukrayna Herson Devlet Tiyatrosu Sanat Direktörü Aleksandr Kniga’nın yaptığı uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu festival kapsamında tertip edilen yarışmada, ‘Vahşet Tanrısı’ oyunundaki performansı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçısı Ömer Faruk Ustaoğlu ‘En İyi Genç Yetenek Ödülü’ne layık görüldü.

İstanbul Maltepe Belediyesi’nden, pek çok ülkeden tiyatro oyunu ve sanatçının katıldığı Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali kapsamında bir davet geldiğini ve Mersin Şehir Tiyatrosu olarak bu festivale Yasmina Reza’nın ‘Vahşet Tanrısı’ oyunuyla katıldıklarını belirten Ömer Faruk Ustaoğlu, “Oyunumuzu oynadık, fakat ödül töreni için orada kalamadık ve döndük. Burada diğer oyunlarımızın provalarını yaparken, Genç Yetenek Ödülü’nün, bu oyundaki rolümle bana verildiğini öğrendim. Çok mutluyum. Bize bu imkanları sağladığı için; başta Başkanımız Vahap Seçer’e, Genel Sanat Yönetmenimiz ve aynı zamanda oyunumuzun rejisörü Murat Atak ile oyunumuzda emeği geçen teknik arkadaşlarımıza ve diğer 3 rol arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum” dedi.