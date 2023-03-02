Depremin ilk gününden itibaren çalışmalara ve gösterimlerine ara evren Mersin Büyükşehir Belediyesi sanatçıları, depremzedelere yönelik çalışmalarda gönüllü olarak görev alıp ekiplere yardımcı oluyorlar.

Sanatçılar; gıda kolisi dağıtımından Aşhane’de yemek yapımı ve giysi toplama işine kadar tüm alanlarda depremzedeler için sürdürülen çalışmalara destek veriyorlar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde faaliyet gösteren sanatçılar, örnek bir davranışa daha imza attı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Halk Oyunları ekibi, THM, TSM ve Kent Orkestrası sanatçıları, Mersin’e gelen depremzedelere yönelik çalışmalarda gönüllü olarak yer alıyor. Gıda kolilerini depremzede vatandaşların konakladığı evlere götürerek teslim eden sanatçılar, bir yandan da Aşhane’de görev alarak yemek yapımına yardımcı oluyor.

Gıda kolisi dağıtımında görev alan Şehir Tiyatrosu oyuncusu Berkin Özuyanık, “Depremin başından beri gıda kolisi dağıtımındayız, gönüllü olarak çalışıyoruz. Depremzedelere yardım ediyoruz. Elimizden geldiği kadar hızlı olmaya çalışıyoruz. İnsanlarla yan yana, göğüs göğüseyiz, onların dertlerini dinliyoruz. Şu süreçte elimizden geldiği kadar da daha fazla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Depremin ilk günden itibaren çalışmalara ara verdiklerini belirten Özuyanık, “6 Şubat sabahından itibaren arkadaşlarla bölüşerek belirli noktalarda çalışmalara başladık. Bütün noktalarda bütün birimlere elimizden geldiği kadar, anladığımız kadar yardım etmeye başladık. Bu yardımların ihtiyaç haritasında bizim sanatımızdan daha öncelikli olduğunu düşünüyoruz. Bir süre daha böyle devam edecek. İnsanların yaralarını bir nebze olsun sarabildiğimiz zaman da yine çalışmalarımıza başlayacağız” diye konuştu.

Şehir Tiyatrosu sanatçısı ise Pelin Sarıkaya ise, “Depremin ardından, belediyenin topladığı bağışları ayırma, sınıflandırma, kategorize etme işinde çalıştık. Uzun süredir buradaki depremzedelere yardım ediyoruz. 185’i arayıp gıda kolisi talep eden depremzedeler oluyor. Onların bu taleplerini karşılamak için gıda dağıtım işinde çalışıyoruz. Herkes bir yerlerde koşturuyor, elinden geleni yapıyor. Provalarımız başlayana, her şey düzene girene kadar bu şekilde devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Aşhane’de yemek yapımında görev alan Halk Oyunları ekibinden Emre Vuralış, “Burada sabah, öğle ve akşam olmak üzere 30 bini aşkın yemekle depremzede ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni sarf etmeye çalışıyoruz, umarım yerine ulaşıyordur. Şu anda halihazırda olan gösterilerimiz, provalarımız ve etkinliklerimize ara verdik. Burada yardımcı oluyoruz, hayat normale dönene kadar yanlarında olmaya çalışacağız, elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi.

Halk Oyunları ekibinden Gizem Güler Kurt, “Hem deprem bölgesinde hem de Mersin içerisinde böyle bir imkan sağladığı için Başkanımız Vahap Seçer’e çok çok teşekkür ediyoruz. Buradaarkadaşlarımız ve ekibimiz olarak gönüllü olarak yardımda bulunuyoruz. Diğer birimden de arkadaşlarımız geliyor. Belirli aralıklarla belirli saatler içerisinde gidip geliyoruz, yardımda bulunuyoruz. Bu yaşamış olduğumuz kötülüklerden dolayı çalışmıyoruz şu an için. Buraya geliyoruz, başka yerlerde yardım olursa oralara gidiyoruz. Daha öncesinde zaten depremzedeler için kıyafet, giyim, ihtiyaç gibi durumlarda oralara gittik. Daha sonrasında da buradan destek olmaya çalışıyoruz. Hem depremzede hem de Mersin halkımız için zaten bu yardımlara devam edeceğiz. Bu yardımlarla beraber insanlara daha verimli olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.