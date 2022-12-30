Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl coşkusu yaşatmak için Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda düzenlenen ‘Yılbaşı Pazarı’nda yer alan Evcil Hayvan Sahiplendirme Standı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’nden getirilen yavru ve yetişkin köpekler, her yaştan vatandaşı standa çekti. Her yaştan vatandaşın standı ziyaret ettiği çalışma hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi çalışanlarından Veteriner Sağlık Teknikeri Muhammed Uğuz; amaçlarının genç, çocuk veya yetişkin fark etmeksizin herkese hayvan sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu tür tüm etkinliklere katıldıklarını belirten Uğuz, “Can dostlarımızı hem vatandaşlarımıza göstermek, hem sevgi ve mutluluğa doyurmak, hem de daha iyi bir yuvaya kavuşturmak için burada gözetim altında sahiplendirme işlemini yapmaktayız” dedi. Vatandaşların da köpekleri görünce daha çok mutlu olduklarını söyleyen Uğuz, “Çocuklarıyla beraber geldiklerinde, çocuklarına hayvan sevgisi aşılanmış oluyor. En azından sahiplenme olmasa bile, canlarımızı sevdiklerinden dolayı biz de mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Vatandaşların hayvanları satın almak yerine sahiplenmeyi tercih etmelerini beklediklerini de belirten Uğuz, “Vatandaşlarımız sahiplenirse biz de mutlu oluruz, hayvanlar da mutlu olur. En azından hayvanlara bir mal yönüyle bakmayalım, can yönüyle bakalım. Sokak hayvanları da birer canlıdır. En azından çocuğumuz gibi, evladımız gibi, bu can dostlarımıza da bakarsak daha güzel olur” ifadelerini kullandı.