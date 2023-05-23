‘MBB Robotics Takımı’, Samsun’un Atakum Belediyesi ev sahipliğinde yapılan dünyanın en büyük ve Guinness rekorlar kitabına girmiş robotik organizasyonlarından biri olan ‘VEX Robotics Lise Turnuvası’na katılım sağladı. Ekipte yer alan çocukların özgüvenlerini artıran, sosyalleştiren ve ekip mantığıyla hareket etmelerini sağlayan turnuvada, ‘MBB Robotics Takımı’, ‘Innovate Award Ödülü’ne (En Yenilikçi Takım) layık görüldü.

Kız çocuklarının ağırlıklı olduğu ekip, 19-20 Mayıs’ta gerçekleşen turnuvanın ardından Samsun’un kültürel ve tarihi yerlerini gezdi. Dönüş yolunda ise aldıkları ödül ile Anıtkabir’i ziyaret ettiler.

MBB Robotics Takımı kaptanı Eylül Tutak, ödülü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ithaf ettiklerini belirterek, “19 Mayıs’taki Samsun turnuvasından, En Yenilikçi Takım Ödülü’nü alarak ayrıldık ve Atamıza ithaf etmek için Anıtkabir’e geldik. Bize bu imkanları sağladığı için, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e de teşekkür ederiz” dedi.

Takımda yer alan öğrencilerden Berfin Çürtevizci, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Robot Takımı olarak 19 Mayıs’ta Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Bandırma Gemisi’nin önündeyiz” derken, bir diğer öğrenci Emsal Ağırbaş ise duygularını, “Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız, diğer turnuvalara da hazırız” cümleleriyle anlattı.

Takım öğrencilerinden Murat Acar ise, “Daha fazla emek ve çaba göstererek, Atatürk’ün izinden gitmeye devam edeceğiz” diye konuştu.