Donanımlı araç gereçleri ile doğal hayat ve biyolojik dengeyi göz ardı etmeden çalışan ekipler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçları kullanıyor. Mersin’in adeta her noktasına dokunan ekip, il sınırları içerisinde yer alan bütün mahallelerde sivrisinek, karasinek, larva, fare, ergin ve diğer zararlı haşere grupları konusundaki ilaçlama çalışmalarını periyodik aralıklarla yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan menfezler, havuzlar, göletler, rögar kapakları, bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, su varilleri, bodrumlarda oluşan su birikintileri, foseptikler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar ve çöp konteynerleri gibi yerlerde haşere ile mücadele çalışmaları yapıyor.

Çalışmalar Mersin genelinde 352 personel, 109 ilaçlama aracı, 101 adet Ulv, 8 adet araç üstü termal fog, 27 adet holder, 60 adet atomizer, 92 adet el tipi termal fog ile yürütülüyor. Mersin genelinde tespit edilen 100 binden fazla üreme noktasında, kaynağın türüne göre tüm yıl mücadele sürdürülüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nda saha amiri olarak görev yapan Ziraat Mühendisi Bülent Gül, havaların ısınmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarını artırdıklarını belirterek, “Zaten yılın 12 ayında larva mücadelemiz devam ediyor. Çeşitli kaynaklarımızda, sivrisinek larva mücadelesini kış boyunca devam ettirdik. Artık bahar aylarının gelmesiyle beraber, çalışmalarımızı biraz daha hızlandırıp ilaçlama döngülerimizi daha da artırıyoruz. Vatandaşlarımızı rahatsız eden haşereler çoğalmadan, yumurta ve ergin ilaçlamalarımız başladı” dedi.

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan beyaz sineğin, çayır sineğinin ve benzerlerinin sadece bitkilerin öz suyu ile beslendiğini ve insan sağlığına herhangi bir zararı olmadığını Gül, “Havaların ısınmasıyla beraber yeşil alanlarımızda, parklarımızda, halk tabiriyle çayır sineği, beyaz sinek çıkmaya başladı. Bunların insan sağlığına herhangi bir zararı olmamaktadır. Vatandaşlarımız bunları gördüğünde endişe etmesinler” diye konuştu.

Çevreye zarar vermeyen ilaçlar kullandıklarını sözlerine ekleyen Gül, “Tüm zararlıları, tüm böcekleri, yeşil alandan çıkan tüm sinekleri yok etme diye bir misyonumuz yok. Çevreyi koruyarak, kontrollü bir şekilde, vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlayacak şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Çevreye duyarlı şekilde temin ettiğimiz ilaçlarımızı, düzenli periyotlarda kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İnsanlara zarar veren yakağan ile uçkun gibi haşerelerle de mücadele ettikleri bilgisini veren Gül, “Rögar kapakları, menfezler, sulama havuzları, çöp kutuları, çöp konteynerleri gibi kaynaklarda karasinek, sivrisinek, larva ve uçkun mücadelesi yapıyoruz. İlerleyen günlerde zaten havaların daha da ısınmasıyla, uçkun mücadelemiz geceleri de başlayacak. Vatandaşlarımız rahat olsun. Yaz başlamadan biz hazırlıklarımızı yaptık ve ilaçlamamız son hızıyla devam ediyor” dedi.