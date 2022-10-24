Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yaz mevsiminin sona ermesi ile birlikte yeşil alan bakımlarını hızlandırarak, kenti kışa hazırlıyor.

Mersin genelinde Yenice sınırından Anamur sınırına kadar sorumluluk alanlarında; ağaç ve çalı budaması, gübrelenmesi, ilaçlanması işlemlerinin yanı sıra park, bahçe, refüj ve diğer yeşil alanlarda çim biçme ve ot temizliği işlemlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sonbahar mevsimiyle birlikte çalışma temposunu artırdı.

Ağaç ve çalılarda budama işlemi yapan ekipler, çalılarda şekil budaması yaparak bitki formunun düzgün gelişmesini sağlıyor. Gübreleme ile bitkinin mevsimine ve ihtiyacına göre doğru besin takviyesini almasını sağlayan ekipler, hastalık ve zararlılara karşı bitkiyi korumak için de ilaçlama işlemini yapıyor.

Kent genelinde kapsamlı bir şekilde yeşil alan çalışması yapıldığını belirten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yapım ve Onarım Şube Müdürü Cihan Polat, “Mersinimizin güzelleşmesi için rutin olan çalışmalarımızın yanında, palmiyelerimize ve diğer ağaç türlerimize kış hazırlığımızı yapıyoruz. Daha yeşil bir Mersin için, ekip arkadaşlarımızla beraber Mersin’i güzelleştirmeye çalışıyoruz. Rutin yaptığımız işlerin içerisinde şekilli budamalar ve şehre daha güzel bir görüntü verebilmek için, derli toplu ağaç budamalar da yer alıyor” dedi.

Mersin genelinde 3 milyon metrekareye yakın bir yeşil alanın olduğunu vurgulayan Polat, “1 milyon 800 bin metrekarelik dört merkez ilçedeki yeşil alan içerisinde; budamamızı, bitkilerin bakımını, ilaçlamasını yapıyoruz. Gelen misafirlerimizin ve Mersinlilerin daha yeşil bir Mersin içerisinde olması için, Büyükşehir Belediyesi adına yapılması gereken işlerin hepsi belli bir program dahilinde yapılıyor” diye konuştu.