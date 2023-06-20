Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşen toplantıda gündem dışı konuşmalar bölümünde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ünzile Kuru, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü hakkında değerlendirmelerde bulunarak, iklim değişikliğine dikkat çekti. TEMA Vakfı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin yüzde 50,9'unun orta, yüzde 22,5'inin yüksek derece olmak üzere toplam yüzde 73,4'ünün çölleşme tehlikesi altındaki alanlar olduğuna dikkat çeken Kuru, “Çölleşmenin başlıca sebepleri; toprak erozyonu, hatalı tarım uygulamaları, hatalı sulama teknikleri sonucu tuzlanma, ormansızlaşma, aşırı otlatma ve üst toprağın kirlenmesidir. Bu sebeple de yeraltı kaynaklarının ve toprağın korunması için doğru politikaların üretilmesi ve uygulanması gerektiğinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 17 Haziran Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’nün ‘Kadının Toprağı, Kadının Hakları’ temasıyla gündeme getirildiğini belirten Kuru, “Dünyadaki tarım alanlarının yüzde 40'ı artık bozulmuş durumda ve bu durumdan en fazla kadınlar ve kız çocukları etkileniyor. Dünyanın dört bir yanındaki kadınların yoksulluklarının çoğu için en kritik ekonomik kaynak olan toprağa sahip olma ihtimali ne yazık ki erkeklerden daha düşük. Bu da kadınları yoksulluğa, açlığa, cinsel temelli şiddete ve yerinden edilmeye maruz bırakıyor. Oysa BM tarafından kadınların toprağı onardığı, koruduğu kuraklığa karşı direnç oluşturduğu, sağlık, eğitim ve beslenmeye yatırım yaptığı, bu şekilde hem araziyi koruduğu hem de toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirdiği tespitleri dile getiriliyor ve tüm hükümetleri de kadınlara yönelik politikalar oluşturma sürecine dahil etme çağrısı yapılıyor” diyerek Türkiye’de de kadınların tarımdaki rolüne yönelik politikalar geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü ile ilgili de konuşan Kuru, tüm mülteci, göçmen ve sığınmacıların ülkelerinden ayrılmalarına yol açan ve ırkı, dini, milliyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm görmelerine, korkmalarına yol açan sebeplerin ortadan kaldırılması ve yaşadıkları topraklara geri dönebilmeleri temennisinde bulundu.

Bursa'da yapılan Okullar Arası Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda Mersin’in büyük bir başarı elde ettiğini belirten Kuru, “İlimizi temsilen Kocavilayet Ortaokulu katıldı ve Türkiye ikincisi oldu. Kocavilayet Ortaokulu takımındaki sporcuların tamamı da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kız çocuklarının eğitimine ve spora verdiği değer ile ortaya çıkan ‘Kır Çiçekleri’ projesi kapsamında yetişen öğrencilerden oluşuyor. Bu da bizim için bir gurur vesilesi. Çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın tüm Mersinlilere sağlık, mutluluk ve huzurlu günler getirmesi temennisinde bulunan Kuru, “Büyükşehir Belediyemiz bayramda 5 adet mezbahanın yanı sıra merkez ve çevre ilçelerimizde hizmet vermek üzere 17 farklı noktada mobil kesim noktası kuracak. Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanlarını hijyenik şartlarda ücretsiz olarak kestirebilecekler. Mezbahalarımızın yanı sıra Tarsus ilçesine bağlı Bağlar ve 82 Evler Mahallesi'nde, Akdeniz ilçesine bağlı Toroslar Mahallesi Yakaköy mevkiinde kurulacak mobil kesim üniteleri bayramın ilk iki günü, diğer mobil kesim üniteleri ise bayramın ilk günü ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek” ifadelerine yer verdi. Kuru ayrıca, bayram boyunca belediye otobüslerinin vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vereceğini de sözlerine ekledi.

Meclis toplantısında; İller Bankası, ticari bankalar ve katılım bankalarından kredi kullanılması için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yetkilendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen madde de görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda, EYT kapsamında emekli olan ve olacak personelin kıdem tazminatları ödenmesinde kullanılmak üzere, İller Bankası, ticari bankalar ve katılım bankalarından faiz hariç 355 milyon 105 bin 262 lira 20 kuruş kredi kullanma konusunda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yetkilendirilmesi Meclis’te oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Vekili Kuru konuyla ilgili; “Tüm komisyon üyelerine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü belediyemiz bünyesinde çalışan EYT’den emekli olanlar ve olacak olanlar gerçekten bunu bekliyorlar. Tüm çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.