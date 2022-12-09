Eğitime ve eğitimde fırsat eşitliğine büyük önem veren Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlanmak isteyen gençlere verdiği ücretsiz hazırlık kursları devam ediyor.

POMEM, Bekçilik, Subaylık ve BESYO’ya hazırlanmak isteyen gençler, uzman antrenörler eşliğinde düzenlenen programlarla, fiziki yeterlilik sınavlarına ücretsiz olarak hazırlanıyorlar.

Antrenmanların haftanın 4 günü Macit Özcan Spor Tesisleri’nde uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiği bilgisini veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Fitness Antrenörü Serhat Taşma, “Pazartesi-Salı günleri, polislik sınavlarına hazırlanan gençlerle, sınavla bire bir ölçümdeki parkurda çalışma yapıyoruz. Çarşamba günleri Macit Özcan Spor Tesisleri’nde kros ve uzun mesafe koşularımız gerçekleşiyor.

Salı günleri ise fitness salonlarında, fitness antrenmanlarımız devam ediyor. Burada lise son sınıf ve lise mezunu arkadaşlarımız; bekçilik, polis meslek yüksekokulu, subaylık ve BESYO’ya hazırlanıyorlar. Lisans ve ön lisans mezunu katılımcılar için de, POMEM kursumuz devam ediyor. Kursumuz halka açık ve ücretsizdir” dedi.

Polis olmak istediğini ve bu yönde sınavlara hazırlandığını söyleyen 22 yaşındaki Elif Aydın, antrenmanların çok başarılı geçtiğini belirterek, “Dışarıda bire bir fiziki parkur bulmak çok zor. Ayrıca çok kalabalık ve maliyetli oluyor. Bu şekilde büyük, temiz ve bakımlı bir tesis bulamıyoruz. Antrenörümüz de işinde uzman, çalışmalarımızı yakından takip ediyor. Ondan dolayı burada devam ediyorum” diye konuştu.

Yaklaşık 3 yıldır fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlandığını söyleyen 29 yaşındaki Emin Korkmazoğlu, “Sporla uğraşıyorum. Amacım polislik, bekçilik, astsubaylık gibi kolluk kuvvetlerine girmek. Onun için, 2-3 yıldır bu parkurlara gidip geliyorum. Buradaki eğitim diğerlerine göre daha iyi. Diğer salonlar daha kalabalık ve ücretli. Belediyenin bizi düşünmüş olduğu güzel bir uygulama” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz fiziki yeterlilik kurslarının olduğunu duyunca hemen kayıt yaptırdığını dile getiren İlknur Kutlu isimli öğrenci ise, “Polislik sınavlarına, belediyemizin verdiği eğitimle hazırlanıyorum. Gerek ulaşım imkanları, gerek ücretsiz olması ve gerekse de eğitimleri uzman antrenörlerin vermesinden dolayı buraya gelmek istedim. Şu anda bu eğitimi veren özel kurs fiyatları aylık 500 lira civarında. Fakat, belediye aynı eğitimi ücretsiz veriyor” ifadelerini kullandı.