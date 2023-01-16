Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçların imdadına yetişti.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi bünyesinde görev yapan karla mücadele ekipleri, Toroslar ve Mezitli ilçesi Arslanköy-Fındıkpınarı arasında araç trafiğine kapalı olan bağlantı yolunda kalan 6 araç ve 1 ambulansa anında müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerden gelen ihbarlara kısa sürede yanıt veriyor. Ekipler, Teksin üzerinden gelen ihbar sonucu kısa sürede bölgeye ulaştı. 2 greyder, 1 kazıyıcı-yükleyici, 2 4x4 araç ve toplam 8 personel ile olaya anında müdahale eden ekipler, önce şarampole kaymış aracı kurtardı ardından halat bağlayarak yaklaşık 2.5 saat süren bir çalışmayla diğer araçları yola çıkardı. Araçlardan birinde yaş almış şeker hastası bir vatandaş için çağrılan ve yolda mahsur kalan ambulansın da yolu açıldı. Ekiplerin Jandarma’ya haber vermesiyle yolun güvenliğini sağladı