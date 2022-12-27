Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi’nin koordinesinde ‘Dijital Dönüşüm Zirvesi’ düzenlendi. Mersin ve Adana’dan çeşitli kurumların bilişim sorumlularının ve ilgili personelin katıldığı program 2 oturumda gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mustafa Berat Yerman’ın açılış konuşması ile başlayan programda, Bilgi İşlem Dairesi Sistem Yöneticisi Ekrem Erdoğan moderatörlük yaptı. Bilgi Güvenliği Siber Olaylara Müdahale Ekibi (S.O.M.E) Uzmanı Mustafa Sansar, Bilgi Güvenliği’, Adli Bilişim, Türkiye’de ve dünyada siber güvenlik vakaları konularını anlattı. Sansar, ulusal ve uluslararası firmaların veri sızıntısı olaylarını örnekler üzerinden aktardı.

Siber Güvenlik ve Uygulamalı Simülasyon alanında uzman Safa Karakuş, S.O.M.E, siber güvenlik konularında bilgi aktardı ve uygulamalı test çalışması gerçekleştirdi.

Avukat F. Ünsal Özmestik, siber güvenlik, KVKK gibi konuları örnekler üzerinden katılımcılara aktardı. Soru cevaplarla interaktif bir şekilde ilerleyen programda katılımcılar, kendi kurumları üzerinden sorular sorarak merak ettikleri konular hakkında bilgi sahibi oldu.

Türksat İş Geliştirme Takım Lideri Fatih Çiçek ise e-Devlet Kapısı ve işleyişi, e-Devlet Kapısı’nda Belediyeler ve e-Devlet Kapısı Entegrasyon süreci konularını anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mustafa Berat Yerman, Dijital Dönüşüm Zirvesi’nin siber güvenlik konusunda bir farkındalık yaratacağını belirterek, “Bu zirve kapsamında tüm kamu kurumlarımızla beraber öncelikli olarak siber güvenlik, siber güvenlikle ilgili yaşanan olaylar ve simülasyonları konuştuk. İkinci bölümdeki oturumumuzda da, Türksat'ın dönüşümle ilgili olarak yaptığı yenilikler ve belediyelerin kullanacağı yeni sistemler üzerine konuştuk. Çok başarılı ve etkin bir zirve oldu” dedi. Zirvede, insanların özellikle kullanıcı bazında yaptığı hatalardan kaynaklı olarak kurumların kaybettiği zararlarla ilgili alınacak önlemlerin konuşulduğunu da kaydeden Yerman, “Burada belediyelerin yapabileceği uygulamalarla ilgili ciddi bir feyz alınabilecek ya da örnekleri sunulabilecek bir sunum oluşturuldu. Belediyeler de üzerine düşeni yapacak ve biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentin en büyük kurumu olarak onlara önderlik etmeye, ışık tutmaya ve Mersin’in tam anlamıyla dijital dönüşümünü sağlamaya yön vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde siber güvenlik konusunda tüm personele gerekli eğitimlerin verildiğine dikkat çeken Yerman, “Özellikle 2019 yılından sonra çok ciddi bir şekilde siber güvenlik konusunda tüm personelimize gerekli farkındalık eğitimlerini veriyoruz. KVKK, Cumhurbaşkanlığı’nın Dijital Dönüşüm Ofisi’nin yayınladığı kurallara uygun olarak tüm programlarımızı, yazılımlarımızı da zaten organize ediyoruz” ifadelerini kullandı.