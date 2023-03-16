İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 1 bot kaptanı ve 4 dalgıçtan oluşan ekip, su altı ve su üstü arama kurtarma çalışmalarında bölgedeki ekiplere destek olacak. Ayrıca bölgeye 1 araçla 5 adet motopomp da gönderildi.

Kısa süre önce yaşanan deprem felaketi ile sarsılan illerden olan Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya bu kez de sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. 2 gündür süren yoğun yağışlar nedeniyle bazı ilçeler sular altında kalırken, depremzedelerin kaldığı çadırlar ve konteyner kentler de sel ve su baskınlarından etkilendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi de selin vurduğu Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görevli dalgıçlarını bölgeye gönderdi. Ekip, bölgede süren su altı ve su üstü arama kurtarma çalışmalarına destek verecek. Zodyak bot, su altı arama kurtarma aracı ve malzeme aracıyla tam teçhizat yola çıkan ekip, kısa süre sonra bölgeye ulaşacak.

İtfaiye Daire Başkanlığı’nda Su Altı Arama Kurtarma Amiri olarak görev yapan Kasım Yıldız, “İki araç, bir tane zodyak botumuzla, her türlü su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetini icra etmek için görevlendirildik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Urfa’daki sel baskınında, Urfalı vatandaşlarımızın yanında olmak için yola çıktık. Halkımızın yanındayız. Her türlü arama kurtarma faaliyeti için hazırız” dedi.