Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin üretici kadınlara sağladığı destek, bir kadını daha hayallerine ulaştırdı.

Kayınpederinin vefat etmesi üzerine, Şam Tatlısı tezgâhının başına geçen ve Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile işyeri açma kapasitesine ulaştıran Gülizar Kayda’nın şimdiki hedefi, önce tüm Türkiye’ye, ardından dünyaya açılmak.

Kimisi çocuklarının eğitimine katkı sunmak için, kimisi eşine destek olmak için, kimisi ise hayallerine ulaşmak için el emeği, alın teri ürünlerini insanlara ulaştırmaya çalışan kadınlara, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteği devam ediyor. İşte bu kadınlardan birisi olan Tarsuslu Gülizar Kayda, 2000 yılında vefat eden kayınpederinden kalan Şam Tatlısı tezgâhını, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın sunduğu destek ile işyerine çevirmeyi başardı. Vatandaşların da büyük beğeni ile tükettiği ev yapımı Şam Tatlı’nın, hayatının merkezinde olduğunu söyleyen Kayda, 1935’den beri aile lezzeti olan ürününü önce tüm Türkiye’ye, ardından dünyaya tanıtmak istiyor.

“Gaziantep’in baklavası patent almışsa, Tarsus Şam Tatlısı da almalı” diyen Kayda, başarısının süreceğinden emin. 2 çocuk annesi Gülizar Kayda hikâyesini şu cümlelerle anlatıyor: “İşimi severek, isteyerek yapıyorum. Öncesinde tezgâhta satıyordum, sonrasında üretici kadın stantlarında satmaya başladım ve son olarak da dükkân açtım. Büyükşehir Belediyesi’nin desteği, pozitif manada çok şeyi değiştirdi. İnsanlara faydalı olmayı seviyorum. İşimi severek yapıyorum, sevgimi katıyorum. Hayata daha sıkı sarıldım.”

Bu işten elde ettiği gelirle aile bütçesine önemli katkı sağladığını ve üniversiteye hazırlanan oğlunu okuttuğunu sözlerine ekleyen Kayda, “Tek başıma mücadele ediyorum diyebilirim. Eşime, çocuklarıma faydalıyım. Hayat çok zorlaştı, tek maaşla olmuyor. Çocukların geçim kaynağı, okul masrafları o kadar pahalandı ki, kadınlarımızın da çalışması lazım. Çalışırsak geleceğe de güvenle bakarız” şeklinde konuştu.