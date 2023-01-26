Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olan Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Atölyesi, farklı eğitim programlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Geleceğin bilim insanlarının ortaya çıkması adına çaba harcanan Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Atölyesi’nde, farklı şehirlerde üniversitelerde okuyan ve yarıyıl tatili için ailelerinin yaşadığı yer olan Tarsus’a gelen üniversite öğrencilerine yönelik olarak 4 günlük eğitim programı düzenlendi. Programa Tarsus Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler de katılım gösterdi. Atölyede daha önceden eğitim almaya başlayan lise öğrencilerinin de ‘Bilimde Mesafeler Engel Değil Projesi’ kapsamında destek verdiği programda, üniversite öğrencilerine ileri seviyede robotik kodlama, teknoloji becerilerini geliştirme, 3 boyutlu tasarım, vex robotics turnuvalarına hazırlık ve yazılım geliştirme konularında destekleyici bilgi sunumu yapıldı.

Bilgisayar mühendisliğinden bilgisayar programcılığına, fen bilgisi öğretmenliğinden edebiyata kadar farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin katıldığı çalışmada ekran sunumlarının ardından uygulamalı faaliyetler gerçekleştirildi. Eğitim programı sonunda öğrencilere katılım sertifikası verilecek.

Büyükşehir Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi Birim Sorumlusu Emre Aşkın, yapılan çalışmanın detaylarını paylaşarak, “Sömestir dönemi olduğu için memleketimizin öğrencileriyle bugün bir çalışma gerçekleştiriyoruz. İleri seviyede robotik kodlama eğitimi gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim kapsamında çocuklara vex roboticsin turnuvalarına hazırlık, yazılım geliştirme ve 3 boyutlu tasarım gibi konularda eğitimler vermekteyiz. Bu eğitimlerle birlikte öğrencilerin bu alandaki becerilerini daha ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Çünkü bu 2014 yılından beri ülkemizde trend bir konu” dedi. Öğrencilerle birlikte bu alandaki çalışmalara destek sağladıklarını ifade eden Aşkın, “Bugün burada eğitmen olarak tek değilim. Liseli öğrencilerim de var. Daha önceden eğitim alan öğrencilerimizle birlikte bu çalışmayı organize ettik. Yürüttüğümüz ‘Bilimde Mesafeler Engel Değil Projesi’ ile bunu birleştirerek farklı bir eğitim modeli kurguluyoruz. Burada biyoküler, genetik mühendisliği, fen bilgisi öğretmenliği, bilgisayar programcılığı, bilgisayar mühendisliği gibi çeşitli farklı bölümlerden gençler var. Gençlerin heyecanını paylaşıyoruz” diye konuştu.

Mersin Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Beyza Nur Tokataş, programın kendisine çok faydalı olacağına inandığını söyleyerek, “Robotik kodlama eğitimini instagramda gördüm, katılmak istedim. Mersin’de oturuyorum, bu eğitim için Mersin’den gelip gidiyorum. Çok güzel ilerliyor. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümüme de çok katkısı olduğuna eminim, olacağını da hissediyorum. Öğrencilerin hep ileri yeni nesil olmalarını istiyoruz ama bizler öğretmenler olarak kendimizi de geliştirmeliyiz. Teşekkür ederim, çok güzel bir etkinlikti” diye konuştu.

Pamukkale Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri son sınıf öğrencisi İlkay Ersoy da, “Sömestir tatilinde evime geldiğimde instagram adresinden Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik. robotik kodlama eğitimi olduğunu gördüm. Kaydoldum.Şu an ikinci günündeyiz çok güzel bir eğitim. Daha önce böyle bir eğitim almamıştım” şeklinde konuştu.

Aslen Şanlıurfalı olan ve Tarsus Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü’nde okuyan Sedat Basık ise “Büyükşehir Belediyemize buradan teşekkür ederim. Gerçekten de üniversite öğrencilerine çok büyük imkanlar sağladılar. Abonman olarak, çamaşır kafe olarak çok güzel imkanlar sağladılar. Onlara teşekkür ederim” dedi.

Yine Tarsus Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Oğuz Ay da, burada aldıkları eğitimin ileride CV’lerine ekleneceğinin altını çizerek, “Buraya bir arkadaşımdan duyup geldim. Bu şekilde robotları inşa etmek bizim açımızdan çok keyifli. Ve ileriye dönük olarak CV’mize eklenecek olan sertifikada önemli bence. Güzel vakit geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi’nde Eylül ayından bu yana eğitim alan ve eğitim verir duruma gelen lise mezunu İbrahim İşkin de, Büyükşehir Belediyesi’nin Eğitimi Destekleme Kurs Merkezi’nden de faydalandığına vurgu yaparak, “Burada Eylül ayından beri eğitim alıyorum, şimdi üniversite öğrencileri geldi atölyemize. Şimdi biz onlara eğitim veriyoruz ekip arkadaşlarımızla beraber. Ayrıca üniversiteye hazırlanıyorum. Belediye Başkanımızın açmış olduğu dershaneye gidiyoruz. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Üniversiteye hazırlanmamıza yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.

Lise 2. sınıf öğrencisi Eylül Tutak da, Atölye’de gördüğü eğitimden sonra kendisinde büyük değişiklikler olduğunu belirterek, “Yaklaşık bir ay önce burada eğitime başladım. Ve bir ay boyunca kendimde ki değişiklikleri fark ettim. Kendime güvenim arttı. Hatta üniversite için istediğim bölüm bile değişti. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum artık. Önceden bilgisayarla alakam yoktu. Şu an üniversite öğrencilerine eğitim veriyoruz. Lise 2 öğrencisi olarak üniversite öğrencilerine eğitim vermek bana bir özgüven kazandırıyor. Onun içinde bu eğitimden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne e teşekkür ederim” dedi.