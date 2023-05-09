Konuşmasına “Adana değişime, dönüşüme hazır mı? Alın terinin hakkını vermeye hazır mı? Siz hazırsanız ben de hazırım. Beraber yol yürüyeceğiz” diyerek başlayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs sonrasında siyaseti 180 derece değiştireceklerini ve yandaştan değil vatandaştan yana hizmet vereceklerini söyledi.

Konuşmasında sık sık gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, “Gençler size sözüm var, Cumhurbaşkanı olduğumda en rahat benim aleyhimde tweet atabilirsiniz, en rahat beni eleştirebilirsiniz. Size demokrasiyi, özgürlüğü, ekmeği, aşı, işi getireceğim. Yolsuzluk yapanların da burnundan fitil fitil getireceğim" dedi.

Emeklilere bayramlarda asgari ücret tutarında ikramiye vereceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, hiçbir çocuğunda yatağa aç girmesine müsaade etmeyeceklerini kaydetti. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu “Ben bütün mütedeyyin kardeşlerime seslenmek isterim. Kul hakkı yemek en büyük günahsa, en büyük günaha ortak olma kardeşim. Elini vicdanına koy, ona göre kullan oyunu. Yeter artık, yiye yiye bitiremediler. Kim kul hakkı yediyse hesabını verecektir” diye konuştu.

Kendisinin Cumhurbaşkanı olmasını istemeyen 2 zümreden birisinin 5’li çete olduğunu belirten Kılıçdaroğlu “İster 5’li çete olun ister 55’li çete. Kim kul hakkı yediyse hepsinin hesabını soracağım. Ben sırtımı asla oraya dayamadım. Benim güvendiğim halk var. Beni istemeyen ikinci grup uyuşturucu baronları. Köklerini kazıyacağım” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yıllardır siyasetin içerisinde olduğunu belirterek, kadınlara, gençlere ve millete bu kadar kötü bir dille konuşan zihniyete şahit olmadığını söyledi. Akşener, “Bir an evvel, 14 Mayıs akşamı 1 turda bu işi bitirmeliyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Recep Bey ve arkadaşlarını da emekli ediyoruz. Türkiye'nin böyle bir rezil dili taşıması mümkün değil. Demokrasi için, Yargı’nın bağımsızlığı için, haksızlığa sebep olan, harama el uzatanların bu ülkenin yönetiminden gitmesi için 14 Mayıs'ta, 1 turda hem Cumhurbaşkanlığı’nı hem de Meclis’i almak durumundayız” ifadelerine yer verdi. Erzurum’da, İmamoğlu’na yapılan saldırıya ilişkin de konuşan Akşener, “Erzurumlu kardeşlerimi, dadaşları çok üzen; Atatürk'ün şehri Erzurum'da Sayın Ekrem İmamoğlu’na yapılan o taşlama, linç etme ve provokasyonun karşısında bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış bir şahıs, eğer kalkıp da Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni suçluyorsa, artık kelimeler bitmiştir. 14 Mayıs'ta bu işi kaybettiğini anlayıp, artık son olarak işi zorbalığa vurmuş demektir. Yani seçimi kaybettiklerini gördüler. Böyle bir harami düzeni, böyle bir haram düzeninin, böyle bir düzenbaz düzeni 14 Mayıs'ta, helal oylarımızla emekli edecek miyiz?” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve protokolün diğer üyeleri ile birlikte, elleriyle kalp işareti yaparak Adana halkını selamladı.