Mobil Mutfak Tırı, Gezici Diş Sağlığı Aracı, Gezici Sağlık Aracı ve Mobil Kuaför araçlarıyla bölgede yer alan Mersin Büyükşehir ekipleri, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda destek hizmetleri sağlıyor.

Depremzedelerin genel sağlık kontrolü kapsamında muayene, pansuman, enjeksiyon, serum ve ilaç tedavisi hizmeti verilirken, özel gereksinimli bireyler ve yaş almışlar için ihtiyaç dahilinde medikal malzeme desteği sağlanıyor. Ekipler diş sağlığı konusunda da muayene, dolgu ve diş çekimi işlemlerini yapıyor.

İlk günden itibaren bölgenin gıda ihtiyacını Mobil Mutfak Tırı ile karşılayan Büyükşehir Belediyesi, hem merkeze hem de kırsal bölgelere sıcak çorba dağıtımı da yapıyor. Mobil Kuaför’de bulunan ekipler depremzedelerin saç kesimi, el ve ayak tırnak bakımı ve tıraş gibi kişisel bakımlarını gerçekleştirirken, bölgede kurulacak olan psikososyal destek noktasıyla da depremden etkilenenlere destek çalışmaları yürütülecek.

MESKİ ekipleri de konteyner kent kurulum çalışmalarının yanı sıra, su ihtiyacının sorunsuz bir şekilde karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman Tut’ta yüzeye çıkmayan arızalar tespit edilerek onarılırken, Yaylakonağı’nda ise kaynağa hat çekilerek bölgeye su verilmeye başlandı.

Belirli bir süre Hatay’da görev yaptıklarını ve hizmetlerine Adıyaman’da devam ettiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, “Biz depremin olduğu ilk günlerden beri, sağlık alanında deprem bölgelerine hizmet vermekteyiz. Sağlığa erişimin zor olduğu, vatandaşlarımızın hastanelere gidemeyeceği durumlarda; sosyal hizmet uzmanlarımız, sosyologlarımız, psikologlarımız, doktorlarımız, diş hekimlerimiz ve hemşirelerimizle birlikte, vatandaşlarımızın ayağına kadar giderek gezici sağlık hizmetlerimizi veriyoruz. Özellikle engelli ve yaş almış vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını tespit ederek, onlara medikal malzeme desteğinde bulunuyoruz. Tuvalet sandalyesi, tekerlekli sandalye, yürüteç, hasta alt bezi gibi yardımlarımızı da, ihtiyaç duyan depremzede vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” dedi.

Bölgede hizmet veren bir diğer daire olan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, afetin ilk gününden beri afet bölgelerinde ve Mersin’de sosyal bütün faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, afetten etkilenen vatandaşlara destek olduklarını ifade etti. Şu anda Adıyaman’da olduklarını ve buradaki konteyner kentin hazırlık aşamasında olduklarını kaydeden Yıldırım, “Bunun yanı sıra kentin diğer çadır ve konteyner bölgeleri ile kırsal bölgelerine de hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Mobil Kuaför hizmetimizle ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hizmet sağlarken, Mobil Mutfak Tırımızda yapılan yemeklerin de hem çadırlara, hem konteyner kentlere, hem de kırsal bölgelere dağıtımını sağlıyoruz. Ayrıca burada bir psikososyal destek noktası kurarak, özellikle depremden en çok etkilenen kesim olan çocuklara psikososyal destek vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Yol Asfalt Şube Müdürü İnşaat Mühendisi Erdal Özcan, Adıyaman’da oluşturulan konteyner kent çalışmaları ile ilgili bilgi vererek, “6 Şubat’ta meydana gelen büyük depremden sonra, Adıyaman kent merkezinde yer alan Yeni Mahalle bölgesinde, Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde 670 adet konteynerden oluşan bir konteyner kent çalışmasına başladık. MESKİ ekipleri, 670 adet konteynerin yer aldığı konteyner kentte yaklaşık 5.5 kilometre kanalizasyon, 6.5 kilometre de içme suyu hattı döşedi” dedi. Altyapı reglaj çalışmalarını da bu hafta sonuna doğru tamamlayıp konteynerleri yerleştirmeye başlayacaklarını kaydeden Özcan, “Tüm bu çalışmaları 80 dönümlük bir alanda yapmaktayız. 670 adet konteynerde, kalıcı konutları yapılıp teslim edilene kadar, yaklaşık 3 bin 500 depremzedemizi misafir edeceğiz. Bu konteyner kentin içinde her türlü sosyal donatı alanı, çocuklar için oyun salonları, basketbol sahaları, kreşlerimiz, okuma salonlarımız ve ibadethanemiz var. İnsanların her türlü ihtiyacını giderebilecek şekilde, belli bir plan ve program dahilinde hayata geçiriyoruz” ifadelerine yer verdi.