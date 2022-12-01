Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, personel motivasyonunu ve aidiyet duygusunu artırmak ve takım olma bilincini oluşturmak adına; voleybol, basketbol, tenis, masa tenisi ve futbol branşlarında 24 Eylül tarihinde başlatılan 1. Spor Oyunları’nın 4 kategorisi tamamlandı.

Futbol kategorisinde 3 Aralık tarihinde yapılacak final maçının ardından, ödül töreni yapılacak.

3 Aralık Cumartesi günü Macit Özcan Spor Tesisleri’nde saat 16:30’da futbol branşının 3. ve 4.’lük maçı Özel Kalem ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı arasında yapılacak. Aynı gün saat 18:00’de ise final maçı, Büyükşehir Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile MESKİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı arasında yapılacak. Sonrasında her branşın ilk 4 takımına veya katılımcısına kupa ve madalya verilecek. Futbol, masa tenisi ve tenis branşları Macit Özcan Spor Tesisleri’nde, basketbol ve voleybol ise Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park içerisinde bulunan sahalarda yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 1. Spor Oyunları’nın detaylarını paylaşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, “24 Eylül tarihinde başlayan Mersin birimler arası spor oyunlarında, 5 branşta spor karşılaşmaları yaptık. Tamamen personelimizin iştirak ettiği organizasyonlar ki, Genel Sekreterimiz bile oyuncu olarak katıldı. Futbol, basketbol, voleybol, tenis ve masa tenisi etkinliklerimiz oldu. Hepsi bitti. Futbolda 3 Aralık günü final maçı yapılıyor. O gün aynı zamanda ödül törenini de yapacağız. Turnuvaya yaklaşık 700 civarı çalışanımız katıldı. Çok keyifli, çok güzel bir organizasyon oldu” dedi.

Spor Oyunları organizasyonunun amacını da aktaran Taşkın, “Bunu düzenlerken amacımız, kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek, motivasyonu yükseltmek, birlik ve beraberliği sağlamak, bir takım olma bilincini geliştirmekti. Adına 1. Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Oyunları dedik. Bundan sonra her yıl yapmayı düşünüyoruz” dedi.