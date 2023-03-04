Karagümrük oyuncusu Mbaye Diagne, Sivasspor karşısında 3 gol atarak hattrick yaptı. Senegalli futbolcu bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 14’e çıkardı.

Karagümrük oyuncusu Mbaye Diagne, Sivasspor karşısında 3 gol atarak hattrick yaptı. Senegalli futbolcu bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 14’e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 24. Haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Sivasspor’u 4-3 mağlup etti. İstanbul temsilcisinde Mbaye Diagne, Sivasspor karşısında kaydettiği 3 gol ile hattirick yaparak bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 14 yaptı.

Karşılaşmanın 11’inde sahaya çıkan Diagne, 45+4, 53 ve 80. Dakikalarda Sivasspor’un filelerini havalandırarak galibiyette büyük pay sahibi olurken takım arkadaşı 13 gole sahip Fabio Borini’yi geride bırakarak kırmızı-siyahlıların ligdeki en golcü oyuncusu oldu.

Mbaye Diagne, karşılaşmanın 85. dakikasında yerini Kazım Kazım’a bıraktı.