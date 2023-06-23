Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları 8. ve 12. sınıf öğrencileri Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. MBA Okulları yöneticilerinin, eğitimcilerinin ve öğrencilerinin buluştuğu MBA 2023 Mezuniyet Balosu’nda tüm katılımcılar hem eğlendi hem de başarıyla tamamladıkları eğitimlerinin haklı gururunu yaşadı.

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO’su Ayfer BATI mezun olan öğrencileri tebrik ederek, “Sizi siz yapan fikirleriniz ve hayalleriniz ile dönüştürdüğünüz her projeniz ilham vericiydi. Yaşamınız boyunca kararlılıkla ve çağın yeterlilik alanlarına odaklanarak kişisel etkinizi hayatınızın tüm alanlarında göstereceğinizden eminiz. Sizlerle gurur duyuyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Baloda dereceyle mezun olan öğrenciler hep beraber mezuniyet pastasını keserek birer konuşma gerçekleştirdi.