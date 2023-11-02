Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları öğrencileri Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında düzenlenen “100. Yıl Cumhuriyet Koşusu”nda buluştu.

Sanattan bilime, edebiyattan spora eğitimin tüm alanlarında 100. yıl kutlamalarına değer katan etkinlikler düzenleyen MBA Okulları, 31 Ekim’de Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pistinde düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu ile öğrencilerini spor değerleriyle buluşturdu.

MBA Okulları ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılım gösterdiği 100. Yıl Cumhuriyet Koşusunda, Ataşehir Kampüsü Bandosu da yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tüm sporcuların sabah sporu dansı ile coşkulu bir şekilde başlayan MBA Okulları 100. Yıl Cumhuriyet Koşusunda öğrenciler kıyasıya yarıştılar.

Cumhuriyet değerlerinin ve Mustafa Kemal’in spor ve sporcuya bakış açısının altını çizen Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı, “Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi; ‘Bir milletin sporda gösterdiği azim onun geleceğini yükseltir.’ MBA Okulları olarak her öğrencinin tutku alanlarında derinleşmesini ve kendi mükemmeline ulaşmasını merkez yaptığımız organizasyonlarda bulunmak çok kıymetli. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor, spora büyük tutku duyan öğrencilerimizin yaşama ilham olacak başarılarını kutluyorum” dedi.