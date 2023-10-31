Cumhuriyet sınıflarından cumhuriyet sahnesine diyerek Cumhuriyet Bayramı’nı bir şölen havasında kutlayan MBA Okulları öğrencileri, bando gösterilerinden koro performansına, valsi zeybek, bale ve halk oyunlarından sanat sergilerine kadar tüm kutlama etkinliklerine Türk gençlerine yakışan gurur ve heyecanla katıldılar.

Cumhuriyetin yenilikçi olma değerlerine ve yüzyıllık mirasımızdan duyduğu sorumluluk bilincine vurgu yapan Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı, “MBA Okulları olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına güvenle adım attığımız 29 Ekim Cumhuriyet bayramı’nda daha iyi bir dünya kuracağımız, daha iyi bir ben kimliği için emek vereceğimiz, asırlar boyu sürecek olan sorumluluğumuzu kutluyoruz. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi ‘Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.’ Bizler nitelikli ve yenilikçi eğitimimizle cumhuriyet değerlerini ve ulusal mirasımızı gururla geleceğe taşıyacağız. Bizler nitelikli ve yenilikçi eğitimin bizlere kazandırdığı özgür ve özgün duruşumuzla 100 yıllık mirasımız olan cumhuriyetimize değer katan bireyler olacağız. Bugün ve daima cumhuriyet sınıflarımızdan cumhuriyetimizin yüzyıllarına birlikte adım atacağız. Eğitim tutkumuzla Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla yaşatacağımız cumhuriyetin izindeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” dedi.