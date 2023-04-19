Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları öğrencileri, ABD’de lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen ‘Genius Bilim Olimpiyatları’nda biyoloji, kimya ve fizik alanlarında yaptıkları 11 proje ile finalde yarışmaya hak kazandılar.

Çevre sorunlarıyla ilgili uluslararası bir proje yarışması olan ve bilim, sanat, robotik, işletme ve yazarlık olmak üzere beş ana kategoride yapılan Genius Bilim Olimpiyatları’na Türkiye’den toplam 44 proje ile başvuru yapılırken bu projelerden 11’i MBA Okulları öğrencilerinin projesi oldu. Ayrıca MBA Okulları öğrencileri, finalde yarışacakları 11 projelerini Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt ve Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı’ya sunarak proje hedeflerini ve finale giden yolculuklarını paylaştılar.

Öğrencilerin kendi mükemmeline ulaşmaları ve hayallerine liderlik edebilmeleri için onlara yön vermeye devam edeceklerini belirten Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı, “Öğrencilerimize Modern Müfredat vizyonumuz çerçevesinde uluslararası platformlarda deneyim kazanmalarını önemsiyoruz. Öğrencilerimiz bilimsel bakış açılarını güçlendiren deneyimler edinerek bizleri uluslararası platformlarda temsil etmeye devam ediyorlar. Böylesine ilham verici bir yolculukta bizleri bilimsel tutumlarıyla temsil ettikleri için öğrencilerimize ve onların yol göstericisi olan öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

MBA Okulları öğrencileri, 12-17 Haziran tarihlerinde 11 projeleri ile Amerika’da final aşamasına katılacaklar.

MBA Okullarının finale katılacakları 11 projeleri şunlar:

" Lityum İyon Pillerin Geri Dönüşümü Sonucu Ortaya Çıkan Lityum Eldesinin Ruh Sağlığı İlaçlarında Kullanımı

Cladosporium Sphaerospermum" Kaplama ve Radyo-Tropik Mantarların İnsanlık Yararına Kullanımı

Kemik Bazlı Hastalıkların Tedavisinde Nitinol Kullanımı

Serebral Palsi Hastalığına Çözüm: İncitamentum Ayakkabı

Hindistan Cevizi Yağı ve Muz Lifi İle Beyazlatıcı Etkili Organik Diş Macunu Yapımı

Poliüretan Süngerlerle Petrol Sızıntısına Karşı Mücadele

Ceviz Kabuğundaki Mucizevi Sır

Karbon Yakalama

Engelsiz Yaşama İlk Adım Toplu Taşımada Yeni Akıllı Sistemler

Uzaktan Kontrollü Uv Işın Filtreleme Sistemi

Yemek Artıklarından Isı Enerjisi ve Bahçe Gübresi Üretimi"